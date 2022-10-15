KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE? Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

Kayserispor Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. UEFA'nın 4 yıldızlı stadyumlarından biri olan Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. İşte Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Galatasaray maçı 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı beIN Sports 1 ve beIN Connect'te canlı olarak ekrana gelecek.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

