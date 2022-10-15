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Kayserispor Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

15.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kayserispor Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçta deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı. Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Kayserispor Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir?

Kayserispor Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Arda Kardeşler, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak olan Kayserispor Galatasaray maçında düdük çalacak. Maç öncesi birçok kişi internette Arda Kardeşler ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte Kayserispor Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler'in hayatı ve biyografisi...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Arda Kardeşler, Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

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