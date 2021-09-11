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Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

11.09.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: - "Eğer tersi bir sonuç olsaydı gerçekten canımız sıkılırdı. Kora kor bir maç oldu" - Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: - "Teknik heyetimizi, bütün futbolcularımızı tebrik ediyor, kucaklıyorum"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 4. hafta maçında oynanan Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor'un sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçı izleyen Özhaseki, stat çıkışında, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetin her zaman iyi olduğunu söyledi.

Bugün gidip rahatça uyuyacaklarını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Eğer tersi bir sonuç olsaydı gerçekten canımız sıkılırdı. Kora kor bir maç oldu. Başa baş, dişe diş bir maç oldu, çocuklar varlarını, yoklarını ortaya koydular. Doğrusu biraz hakemin de kararlarını hatalı gibi gördük ama televizyonda defalarca izleyince bu belli oluyor. İnşallah o da kendisi gider, genç bir arkadaş, bunları izler ve oradan ders çıkarır diye de ümit ediyorum. Son dakikada bir gol daha atınca iyice rahatladık çok şükür. Bir haftayı daha şöyle rahatça geçirelim bir, inşallah galibiyetlerin arkası gelir diye ümit ediyorum."

- "İnşallah bu sene daha güzel günleri göreceğiz"

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Berna Gözbaşı ise 2 haftada alınan 6 puanın kendileri için çok keyifli olduğunu kaydetti.

Bu sene, bu hedef doğrultusunda çok çalıştıklarını vurgulayan Gözbaşı, "Ona göre kadro kurduk. vazgeçmeyen, hedefinden şaşmayan bir Kayserispor. Teknik heyetimizi, bütün futbolcularımızı tebrik ediyor, kucaklıyorum. Hem şehrimizden, hem taraftarımızdan daha çok destek bekliyorum. İnşallah bu sene daha güzel günleri göreceğiz." diye konuştu.

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