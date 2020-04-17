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Kayserispor'lu Artem Kravets: Gol atmayı özledim

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor takımının golcüsü Artem Kravets, futbolu ve gol atmayı özlediğini söyledi.

Kayserispor'lu Artem Kravets: Gol atmayı özledim

Koronavirüs salgınından ötürü futbola ara verilmesinden ötürü üzgün olan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, "Bu sezon benim için gerçekten çok şanssız geçiyor. Sezon başında ciddi bir sakatlık yaşayıp uzun süre futbol oynayamadım. Sonrasında tam formumu yakalamışken korona virüsü salgını başladı. Yine futboldan uzak kaldım" dedi.

İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu ifade eden Kravets, "Hayatımız büyük ölçüde kısıtlandı. Ama sağlığımız için bu günlere katlanmak zorundayız. Her gün binlerce insan hayatını kaybederken çok dikkatli olmalıyız ve kurallara uymalıyız. Ben de kurallara uyuyorum. Umarım biran önce bu salgın sona erer ve futbola tekrar döneriz. Futbol oynamayı ve gol atmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı forma ile Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 gole imza attı.

(İHA)

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Hes Kablo Kayserispor Artem Kravets Spor Toto Süper Lig

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