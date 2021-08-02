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Kayserispor’un isim sponsoru Yukatel oldu

02.08.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Yukatel ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. İmza töreninde konuşan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Hem alacağımız hem de satacağımız futbolcularla gündemi sallayacağımızı buradan bir kere daha duyurmak istiyorum" dedi.

Kayserispor’un isim sponsoru Yukatel oldu

Erciyes Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Yukatel Kayserispor isim sponsorluğu lansmanına MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün yeni sponsoru Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin, rektörler, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, güzel bir güç birliğini paylaştıklarını belirterek, “Denizli’den yıllar önce yurt dışına gitmiş, orada Türkiye’nin gururu olacak işlere imza atmış iş insanın, Anadolu gençliğine yatırım yapması, Kayseri’nin en önemli markasına isim sponsoru olmasının anlamını, gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Düşme kelimesini tamamen yasakladığımız bir sezon olacak” şeklinde konuştu.
Başkan Gözbaşı kulübe bugüne kadar olan desteklerinden dolayı Erciyes Anadolu Holding’e ve Kayseri Şeker’e teşekkür etti.

"GÜNDEMİ SALLAYACAĞIZ"

Başkan Gözbaşı, transfer çalışmaları hakkında ise, "Hem alacağımız hem de satacağımız futbolcularla gündemi sallayacağımızı buradan bir kere daha duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yukatel Başkanı Yusuf Karataş da Kayserispor camiası ile olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Allah mahcup etmesin. Bir çivi çakan, destek veren, soğukta, sıcakta Kayserispor’umuzun yanında yer alıp, deplasmanlara giden, gelen tüm kardeşlerimize, içeride dışarıda Kayserispor sevdasıyla hareket eden dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Kayserispor’un lige çok iyi başlamasını temenni ederek, “Biraz sabırlı olursak Kayserispor çok iyi yerlerde olacak diye düşünüyoruz” cümlelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından isim sponsorluğu imza töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Gözbaşı, Karataş’a plaket ve forma takdim etti. Programın sonunda davetliler ve sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyet ve takım oyuncuları pasta kesti.

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Spor Toto Süper Lig Kayserispor
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