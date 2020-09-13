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Kayserispor’dan Akülü Araba desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, her hafta engelli bir taraftara akülü araba verecek.Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da yönetim kurulu, her iç saha maçı öncesinde ortopedik engelli bir Kayserispor taraftarına akülü araba kampanyası başlattı.Bu kampanya çerçevesinde bugün Kadir Has Stadı’nda oynanan Kayserispor-Kasımpaşa maçı öncesinde ortopedik engelli Kayserispor taraftarı olan Hüseyin Deniz’e akülü arabası teslim edildi.Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, sarı kırmızılı taraftarlara yönelik kampanyalar ile pandemi sürecinde ilişkileri sıkı tutmak istediklerini söyledi.

Kayserispor’dan Akülü Araba desteği

Hes Kablo Kayserispor, her hafta engelli bir taraftara akülü araba verecek.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da yönetim kurulu, her iç saha maçı öncesinde ortopedik engelli bir Kayserispor taraftarına akülü araba kampanyası başlattı.
Bu kampanya çerçevesinde bugün Kadir Has Stadı’nda oynanan Kayserispor-Kasımpaşa maçı öncesinde ortopedik engelli Kayserispor taraftarı olan Hüseyin Deniz’e akülü arabası teslim edildi.
Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, sarı kırmızılı taraftarlara yönelik kampanyalar ile pandemi sürecinde ilişkileri sıkı tutmak istediklerini söyledi. Süleyman Akın, "İlk kampanyamız çerçevesinde her iç saha maçında bir engelli taraftarımıza akülü araba vereceğimizi söylemiştik. Sevgili kardeşimiz Hüseyin Deniz’e akülü arabası hayırlı olsun" dedi.

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