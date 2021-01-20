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Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu

20.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29.

2020-2021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.
Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Süper Lig’de 19 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor’un önümüzdeki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sarı-Kırmızılı kulübün 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar 22. haftada Kasımpaşa ile, 23.haftada Alanyaspor ile, 24. haftada Erzurumspor ile, 25. haftada Ankaragücü ile, 26. haftada Demir Grup Sivasspor ile 28.hafta Çaykur Rizespor ile ve 29.hafta ise Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar ligin 27.haftasını ise BAY geçecek. Hes Kablo Kayserispor, 8 haftalık programda 3 maçını Pazar, 2 maçını Cumartesi, 1 maçını Salı ve 1 maçını da Çarşamba günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Hes Kablo Kayserispor’un 8 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

22.Hafta
Kasımpaşa-Kayserispor
30 Ocak 2021 Cumartesi / 13.30
Recep Tayyip Erdoğan Stadı
23.Hafta
Kayserispor-Alanyaspor
2 Şubat 2021 Salı / 16.00
Kadir Has Stadı
24.Hafta
Erzurumspor-Kayserispor
7 Şubat 2021 Cumartesi / 13.30
Kazım Karabekir Stadı
25.Hafta
Kayserispor-Ankaragücü
13 Şubat 2021 Cumartesi / 13.30
Kadir Has Stadı
26.Hafta
Sivasspor-Kayserispor
21 Şubat 2021 Pazar / 16.00
Yeni 4 Eylül Stadı
28.Hafta
Kayserispor-Ç.Rizespor
3 Mart 2021 Çarşamba / 19.00
Kadir Has Stadı
29.Hafta
Hatayspor-Kayserispor
7 Mart 2021 Pazar / 16.00
Antakya Atatürk Stadı

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Melikgazi
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