Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.

Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Süper Lig’de 19 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor’un önümüzdeki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sarı-Kırmızılı kulübün 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar 22. haftada Kasımpaşa ile, 23.haftada Alanyaspor ile, 24. haftada Erzurumspor ile, 25. haftada Ankaragücü ile, 26. haftada Demir Grup Sivasspor ile 28.hafta Çaykur Rizespor ile ve 29.hafta ise Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar ligin 27.haftasını ise BAY geçecek. Hes Kablo Kayserispor, 8 haftalık programda 3 maçını Pazar, 2 maçını Cumartesi, 1 maçını Salı ve 1 maçını da Çarşamba günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Hes Kablo Kayserispor’un 8 haftalık müsabaka trafiği şöyle: