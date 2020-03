Kayseri’ye yeni diş hastanesi

"Milletin azı dişini sökelim de para kazanalım diye bir derdimiz yok"

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar da, her şeyin en iyisini yaptıklarını söyleyerek, "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi mütevelli heyeti olarak hiçbir şeyin kötüsünü yapmadık. Fakülteler olsun, diş hastanesi olsun, önümüzdeki dönem içerisinde tıp fakültesi olsun hepsi için bir gayret içerisindeyiz. Gücümüzün yettiği ölçüde koşarak tıp fakültesini de ortaya getirmeye çalışıyoruz. Neredeyse 3 yılı tamamlamak üzere olan diş hastanesi konusunda başta Özbıyık kardeşler olmak üzere inşaatında emeği geçen Nurettin Özgen ve ekibine, hastanenin içinin donanımı noktasında bütün özveri gösteren başta dekan hocam olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Sağlık konusu önemlidir ama çokta özveri isteyen, dikkat isteyen, titiz çalışma isteyen kuruluşlardır. İçinin donanımı konusunda ‘Hazırız’ dediğim gün, ‘Türkiye’de şu diş hastanesinde şu bölüm var, bizde yok dediğiniz hangi bölüm’ var diye sordum. Dekan hocam, ‘Başkasında olup da bizde olmayan bir bölüm yok’ dedi. ‘Bizde olup da Türkiye’de başka hastanede olmayan bir bölüm var mı?’ diye sorduğumda da 3 tane bölümün Türkiye’de ilk olduğunu ve sadece bizim diş hastanesinde olduğunu söylediler. Burası diş hastanesidir. Milletin azı dişini sökelim de para kazanalım diye bir derdimiz yok. inşallah ilerde yolunuz düştüğünde göreceksiniz ki; en büyük önem gösterdiğimiz konu gelen hastayı önce hasta sonra müşteri olarak görmemizdir. Çünkü müşteri her zaman haklıdır. Her zaman haklılarmış gibi kibar davranmaya, onları hoşnut etmeye mecburuz. Kuruluştaki bütün arkadaşlarımızın da zihniyetleri budur" şeklinde konuştu.

NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan da, "Bu aralar güncel konu; çok sayıda diş hekimliği fakültesi açıldığı söyleniyor. Bu doğrudur ama bu fakültenin kanunu 2014 yılında çıkmıştır. Bu kadar uzun sürede açılmasının sebebi de titiz çalışmaktır. En azından hastanenin ve fakültenin bir kısmını göstermiş olacağız. Burada bizim istediğimiz olması gereken, kaliteli, düzgün bir sağlık hizmetini öncelikli vermektedir. Sonrasında da bunu eğitime yansıtmak istiyoruz. Diş hekimliği eğitimini, birçok eğitimden ayıran en büyük farkı öğrencilerimiz 5 yıllık bir süreçtir, sonrasında kliniğinde bir hekim olarak çalışırlar. Dolayısıyla hastane bizim için çok önemlidir. Eğitimimizin 5’te 2’sini oluşturuyor. Dolayısıyla iyi bir hastanemiz olduğunda öğrencilerimize biz nasıl bir hizmet vermek istiyorsak onlara bu ortamı göstereceğimiz bir yer. Bundan dolayı iyi bir imkan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına diş hastanesi gezdirildi ve bilgiler verildi.