Kayseri’ye yeni diş hastanesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi hasta kabulüne başladı. Basın mensuplarını hastanede ağırlayan NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, "Milletin azı dişini sökelim de para kazanalım diye bir derdimiz yok" dedi. Hayırsever iş insanları İbrahim Özbıyık ve Bekir Özbıyık tarafından yaptırılan ve 14 bin metrekare kapalı alana sahip olan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi hastan kabulüne başladı. Diş Hastanesi’nin 5 bin 719 metrekarelik kapalı alanı içinde; toplamda 117 diş ünitesi, 6 lokal ve 2 genel ameliyathane odası, 6 özel dental lazer ve mikroskop odaları, 12 yatak kapasiteli yataklı servisi, merkezi sterilizasyon ünitesi ve dental tomografi ünitesinin dahil olduğu tam dijital radyoloji kliniği ile çocuk ve erişkin hastalar için tüm ağız ve diş sağlığı problemlerinin teşhis ve tedavileri, hasta merkezli ve multidisipliner bir yaklaşımla öğretim üyeleri tarafından randevulu olarak yapılıyor. Yürüme engelli bireyler için özel hazırlanmış rampa düzenekli engelsiz kliniğe ilave olarak, hastanenin tüm iç ve dış mekanları engelleri ortadan kaldıracak şekilde dizayn edildi. Hastanede ayrıca, endişeli ve küçük yaştaki hastaların tedavilerinin genel anestezi altında aynı gün içinde tamamlanabilme olanağının yanı sıra, genel sağlığında sorun olan hastalar için güvenli ortamlarda tedavilerinin yapılabilme imkanı merkezi medikal sistemlerle donatılmış özel klinik odalarımızda mevcut.

"Bu yıl YKS sonuçlarına göre fakültemize öğrenci alacağız" NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, rektör Prof. Dr. Kerim Güney ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan ile beraber basın toplantısı düzenledi. NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, "Diş Hekimliği Fakültesi hastanemiz geçen haftadan itibaren halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. İnşallah bu yıl YKS sonuçlarına göre ilk öğrencilerimizi fakültemize alacağız. Bu konuyla ilgili YÖK’e başvurumuzu yaptık. Şuanda 50 öğrenci almayı planlamaktayız. Kapalı alanımız yaklaşık 14 bin metrekaredir. Bunun yaklaşık 5 bin 720 metrekaresi diş hastanesine, diğer kısmı ise fakülteye aittir. Güncel bilgi ve beceriler ile donanmış, nitelikli, genç ve dinamik bir akademik kadro oluşturduk. Fiziki alt yapımız, donanımımız, laboratuvarlarımız gerçekten çok modern ve gelişmiş bir şekilde oluşturuldu. Hem eğitim öğretim için hem de hastane hizmetleri için gerekli akademik, idari ve fiziki alt yapı oluşturuldu. Sadece fakültenin laboratuvarları, donanımları, fiziki alt yapısı, barınma imkanları değil, üniversitemizin mühendislik fakültesinin laboratuvarları, sağlık fakültesinin imkanları ve donanımları, ülkemizdeki hem devlet üniversiteleri ile hem de vakıf üniversiteleri ile karşılaştırıldığında gerçekten önde gelen üniversiteler arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Milletin azı dişini sökelim de para kazanalım diye bir derdimiz yok"

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar da, her şeyin en iyisini yaptıklarını söyleyerek, "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi mütevelli heyeti olarak hiçbir şeyin kötüsünü yapmadık. Fakülteler olsun, diş hastanesi olsun, önümüzdeki dönem içerisinde tıp fakültesi olsun hepsi için bir gayret içerisindeyiz. Gücümüzün yettiği ölçüde koşarak tıp fakültesini de ortaya getirmeye çalışıyoruz. Neredeyse 3 yılı tamamlamak üzere olan diş hastanesi konusunda başta Özbıyık kardeşler olmak üzere inşaatında emeği geçen Nurettin Özgen ve ekibine, hastanenin içinin donanımı noktasında bütün özveri gösteren başta dekan hocam olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Sağlık konusu önemlidir ama çokta özveri isteyen, dikkat isteyen, titiz çalışma isteyen kuruluşlardır. İçinin donanımı konusunda ‘Hazırız’ dediğim gün, ‘Türkiye’de şu diş hastanesinde şu bölüm var, bizde yok dediğiniz hangi bölüm’ var diye sordum. Dekan hocam, ‘Başkasında olup da bizde olmayan bir bölüm yok’ dedi. ‘Bizde olup da Türkiye’de başka hastanede olmayan bir bölüm var mı?’ diye sorduğumda da 3 tane bölümün Türkiye’de ilk olduğunu ve sadece bizim diş hastanesinde olduğunu söylediler. Burası diş hastanesidir. Milletin azı dişini sökelim de para kazanalım diye bir derdimiz yok. inşallah ilerde yolunuz düştüğünde göreceksiniz ki; en büyük önem gösterdiğimiz konu gelen hastayı önce hasta sonra müşteri olarak görmemizdir. Çünkü müşteri her zaman haklıdır. Her zaman haklılarmış gibi kibar davranmaya, onları hoşnut etmeye mecburuz. Kuruluştaki bütün arkadaşlarımızın da zihniyetleri budur" şeklinde konuştu.

NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan da, "Bu aralar güncel konu; çok sayıda diş hekimliği fakültesi açıldığı söyleniyor. Bu doğrudur ama bu fakültenin kanunu 2014 yılında çıkmıştır. Bu kadar uzun sürede açılmasının sebebi de titiz çalışmaktır. En azından hastanenin ve fakültenin bir kısmını göstermiş olacağız. Burada bizim istediğimiz olması gereken, kaliteli, düzgün bir sağlık hizmetini öncelikli vermektedir. Sonrasında da bunu eğitime yansıtmak istiyoruz. Diş hekimliği eğitimini, birçok eğitimden ayıran en büyük farkı öğrencilerimiz 5 yıllık bir süreçtir, sonrasında kliniğinde bir hekim olarak çalışırlar. Dolayısıyla hastane bizim için çok önemlidir. Eğitimimizin 5’te 2’sini oluşturuyor. Dolayısıyla iyi bir hastanemiz olduğunda öğrencilerimize biz nasıl bir hizmet vermek istiyorsak onlara bu ortamı göstereceğimiz bir yer. Bundan dolayı iyi bir imkan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına diş hastanesi gezdirildi ve bilgiler verildi.

