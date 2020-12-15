Kaz dağları nerede? Rakımı kaç, nerede başlar nerede biter?

Ege ve Marmara Bölgesi'ni birleştiren Kaz Dağları, oksijen oranı, doğal güzelliği ve tertemiz havasıyla kuşkusuz ülkemizin sayılı alanlarından biridir. Peki, Kaz Dağları'nı ne kadar tanıyoruz? Kaz Dağları nerede, nereye bağlı, Kaz Dağları'nda nerede kalınır gibi tüm soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte ayrıntılarıyla Kaz Dağları...
Kaz Dağları'nın nerede, hangi ilde olduğuna ve Kaz Dağları'na nasıl gidildiğine dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.
Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nin birleştiği noktada olan Kaz Dağları, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde, Çanakkale ile Balıkesir sınırları içinde yer alıyor.
Türkiye'nin en önemli oksijen deposu yerlerinden biri olan Kaz Dağları'na gitmek için hava ve kara yollarını tercih edebilirsiniz.
Doğaseverlerin tutkunu olduğu Kaz Dağları, günübirlik gidebileceğiniz ya da günlerce konaklayarak huzurla vakit geçirebileceğiniz büyülü yerlerden biri. Kaz Dağları'nda konaklamak istediğiniz takdirde lüks otellerden butik otellere, pansiyonlardan kamp alanlarına kadar birçok seçeneğiniz mevcut. Otellerin fiyat aralığı 150 ile 750 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Uygun fiyatlardan yararlanmak ve gitmeden evvel kalacağınız yeri belirlemek isterseniz internet üzerinden erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak yerinizi ayırtabilirsiniz.
Kaz Dağları Milli Parkı, Balıkesir ilinin Edremit sınırlarındaki Biga Yarımadası'nın güneyinde yer alıyor. Milli Park, Edremit'e yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta. Binden fazla bitki türüne ve pek çok yabani hayvan çeşidine ev sahipliği yapan Kaz Dağları Milli Parkı, Sarıkız, Karataş ve Baba Tepesi olmak üzere üç zirveye sahip.
Güneyde Edremit Körfezi, doğuda Zeytinli Çayı, kuzeyde Karamenderes Çayı ve batıda Mıhlı Çayı arasında kalan Kaz Dağları 21 bin 452 hektarlık bir alanı kaplıyor.
Kaz Dağları altından geçen ve bol mineral içeren termal sularıyla yıl içinde birçok yerli ve yabancı turisti kendine çekmeyi başarıyor. Termal suların varlığı sebebiyle Kaz Dağları'nda birden fazla termal otel bulunuyor. Şehir hayatından uzaklaşmak isteyen misafirlere sakin ve konforlu bir tatil fırsatı sunan bu oteller, Kaz Dağları'nı vazgeçilmez kılıyor. Günlük fiyatları 300 ile 800 TL arasında değişkenlik gösteren termal otellere, internet üzerinden ulaşabilir ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz.
Kaz Dağları'na kadar gelip de doğanın içinde eşsiz bir gece geçirmek isterseniz Kaz Dağları kamp alanları sizin için bulunmaz nimet. Çadırını kurup kamp yapmak isteyenler için iki seçenek var; Kaz Dağları Milli Parkı ve Özel Kamp Alanları.
Evlerinize yenilenmiş bir şekilde dönmenizi sağlayacak Kaz Dağları; Milli Parkı, köyleri ve şelaleleri ile görmeniz gereken birçok yerden oluşuyor. Kamp alanlarından yürüyüş yollarına, Sarıkız Türbesi'nden müzelerine kadar saymakla bitmeyecek güzellikleriyle Kaz Dağları sizlere vaktinizi dolu dolu geçireceğinizi vaat ediyor.
Kaz Dağları için gezilecek yerler listesi yapacak olursak mutlaka ismine yer vereceğimiz yerler şöyle:
Kaz Dağları rakımı 1775 metre. Kaz Dağları, Biga Yarımadası'na uzanan genişliği boyunca ormanlarla kaplı. Hem ağaçlık alanın bol hem de rakımının yüksek olmasıyla oksijen miktarı bir hayli yüksek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum