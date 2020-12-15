Kaz dağları nerede? Rakımı kaç, nerede başlar nerede biter?

Ege ve Marmara Bölgesi'ni birleştiren Kaz Dağları, oksijen oranı, doğal güzelliği ve tertemiz havasıyla kuşkusuz ülkemizin sayılı alanlarından biridir. Peki, Kaz Dağları'nı ne kadar tanıyoruz? Kaz Dağları nerede, nereye bağlı, Kaz Dağları'nda nerede kalınır gibi tüm soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte ayrıntılarıyla Kaz Dağları...

Kaz Dağları Nerede?

Kaz Dağları'nın nerede, hangi ilde olduğuna ve Kaz Dağları'na nasıl gidildiğine dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Kaz Dağları Nereye Bağlı?

Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nin birleştiği noktada olan Kaz Dağları, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde, Çanakkale ile Balıkesir sınırları içinde yer alıyor.

Kaz Dağları'na Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin en önemli oksijen deposu yerlerinden biri olan Kaz Dağları'na gitmek için hava ve kara yollarını tercih edebilirsiniz.

Özel aracınız ile seyahat edecekseniz İstanbul'dan yaklaşık 7 saatte Yenikapı Feribotunu kullandıktan sonra Bandırma yolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir tarafından ise yaklaşık 3,5-4 saatte Aliağa yolu üzerinden Edremit'e varabilir, oradan Kaz Dağları'na ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden Akçay'a giden bir otobüse binip Akçay otogarında inebilir ve ardından minibüs ile Edremit'e geçebilirsiniz. Edremit'ten taksi aracılığıyla Kaz Dağları'na ulaşabilirsiniz.

Uçak ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na giden bir uçağa binebilir, havalimanından Kaz Dağları'na giden bir taksiye binerek yaklaşık 1 saatte Kaz Dağları'na ulaşabilirsiniz.

Kaz Dağları'nda Nerede Kalınır?

Doğaseverlerin tutkunu olduğu Kaz Dağları, günübirlik gidebileceğiniz ya da günlerce konaklayarak huzurla vakit geçirebileceğiniz büyülü yerlerden biri. Kaz Dağları'nda konaklamak istediğiniz takdirde lüks otellerden butik otellere, pansiyonlardan kamp alanlarına kadar birçok seçeneğiniz mevcut. Otellerin fiyat aralığı 150 ile 750 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Uygun fiyatlardan yararlanmak ve gitmeden evvel kalacağınız yeri belirlemek isterseniz internet üzerinden erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak yerinizi ayırtabilirsiniz.