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Kaz dağları nerede? Rakımı kaç, nerede başlar nerede biter?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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Kaz dağları nerede? Rakımı kaç, nerede başlar nerede biter?

İçindekiler

  • Kaz Dağları Nerede?
  • Kaz Dağları Nereye Bağlı?
  • Kaz Dağları'na Nasıl Gidilir?
  • Kaz Dağları'nda Nerede Kalınır?
  • Kaz Dağları Milli Parkı Nerede?
  • Kaz Dağları Nereden Başlar, Nerede Biter?
  • Kaz Dağları Termal Oteller
  • Kaz Dağları Kamp Alanları
  • Kaz Dağları Gezilecek Yerler
  • Kaz Dağları'nın Rakımı Nedir?

Kaz Dağları, mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olarak sayılıyor. Bu sebeple "Kaz Dağları nerede, Kaz Dağları'nda nerede kalınır?" sorularının yanıtı başta olmak üzere, doğal güzelliklerin sınırsız olduğu bu alana dair pek çok detay merak ediliyor. İşte Kaz Dağları'yla ilgili detaylar...

Ege ve Marmara Bölgesi'ni birleştiren Kaz Dağları, oksijen oranı, doğal güzelliği ve tertemiz havasıyla kuşkusuz ülkemizin sayılı alanlarından biridir. Peki, Kaz Dağları'nı ne kadar tanıyoruz? Kaz Dağları nerede, nereye bağlı, Kaz Dağları'nda nerede kalınır gibi tüm soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte ayrıntılarıyla Kaz Dağları...

Kaz Dağları Nerede?

Kaz Dağları'nın nerede, hangi ilde olduğuna ve Kaz Dağları'na nasıl gidildiğine dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Kaz Dağları Nereye Bağlı?

Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nin birleştiği noktada olan Kaz Dağları, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde, Çanakkale ile Balıkesir sınırları içinde yer alıyor.

Kaz Dağları'na Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin en önemli oksijen deposu yerlerinden biri olan Kaz Dağları'na gitmek için hava ve kara yollarını tercih edebilirsiniz.

  • Özel aracınız ile seyahat edecekseniz İstanbul'dan yaklaşık 7 saatte Yenikapı Feribotunu kullandıktan sonra Bandırma yolu üzerinden ulaşabilirsiniz.
  • İzmir tarafından ise yaklaşık 3,5-4 saatte Aliağa yolu üzerinden Edremit'e varabilir, oradan Kaz Dağları'na ulaşabilirsiniz.
  • Otobüs ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden Akçay'a giden bir otobüse binip Akçay otogarında inebilir ve ardından minibüs ile Edremit'e geçebilirsiniz. Edremit'ten taksi aracılığıyla Kaz Dağları'na ulaşabilirsiniz.
  • Uçak ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na giden bir uçağa binebilir, havalimanından Kaz Dağları'na giden bir taksiye binerek yaklaşık 1 saatte Kaz Dağları'na ulaşabilirsiniz.

Kaz Dağları'nda Nerede Kalınır?

Doğaseverlerin tutkunu olduğu Kaz Dağları, günübirlik gidebileceğiniz ya da günlerce konaklayarak huzurla vakit geçirebileceğiniz büyülü yerlerden biri. Kaz Dağları'nda konaklamak istediğiniz takdirde lüks otellerden butik otellere, pansiyonlardan kamp alanlarına kadar birçok seçeneğiniz mevcut. Otellerin fiyat aralığı 150 ile 750 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Uygun fiyatlardan yararlanmak ve gitmeden evvel kalacağınız yeri belirlemek isterseniz internet üzerinden erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak yerinizi ayırtabilirsiniz.

Kaz Dağları Milli Parkı Nerede?

Kaz Dağları Milli Parkı, Balıkesir ilinin Edremit sınırlarındaki Biga Yarımadası'nın güneyinde yer alıyor. Milli Park, Edremit'e yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta. Binden fazla bitki türüne ve pek çok yabani hayvan çeşidine ev sahipliği yapan Kaz Dağları Milli Parkı, Sarıkız, Karataş ve Baba Tepesi olmak üzere üç zirveye sahip.

Kaz Dağları Nereden Başlar, Nerede Biter?

Güneyde Edremit Körfezi, doğuda Zeytinli Çayı, kuzeyde Karamenderes Çayı ve batıda Mıhlı Çayı arasında kalan Kaz Dağları 21 bin 452 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Kaz Dağları Termal Oteller

Kaz Dağları altından geçen ve bol mineral içeren termal sularıyla yıl içinde birçok yerli ve yabancı turisti kendine çekmeyi başarıyor. Termal suların varlığı sebebiyle Kaz Dağları'nda birden fazla termal otel bulunuyor. Şehir hayatından uzaklaşmak isteyen misafirlere sakin ve konforlu bir tatil fırsatı sunan bu oteller, Kaz Dağları'nı vazgeçilmez kılıyor. Günlük fiyatları 300 ile 800 TL arasında değişkenlik gösteren termal otellere, internet üzerinden ulaşabilir ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Kaz Dağları Kamp Alanları

Kaz Dağları'na kadar gelip de doğanın içinde eşsiz bir gece geçirmek isterseniz Kaz Dağları kamp alanları sizin için bulunmaz nimet. Çadırını kurup kamp yapmak isteyenler için iki seçenek var; Kaz Dağları Milli Parkı ve Özel Kamp Alanları.

Kaz Dağları Gezilecek Yerler

Evlerinize yenilenmiş bir şekilde dönmenizi sağlayacak Kaz Dağları; Milli Parkı, köyleri ve şelaleleri ile görmeniz gereken birçok yerden oluşuyor. Kamp alanlarından yürüyüş yollarına, Sarıkız Türbesi'nden müzelerine kadar saymakla bitmeyecek güzellikleriyle Kaz Dağları sizlere vaktinizi dolu dolu geçireceğinizi vaat ediyor.

Kaz Dağları için gezilecek yerler listesi yapacak olursak mutlaka ismine yer vereceğimiz yerler şöyle:

  • Kaz Dağları Milli Parkı,
  • Sarıkız Türbesi,
  • Adatepe,
  • Kavurmacılar,
  • Tahtakuşlar,
  • Kızılkeçili ve Yeşilyurt köyleri,
  • Zeus Altarı,
  • Adatepe Zeytinyağı Müzesi,
  • Tahtakuşlar Etnografya Müzesi,
  • Çamtepe Ekolojik Yaşam Kültürü Merkezi,
  • Hasanboğuldu,
  • Mıhlı Çayı,
  • Taş Köprü,
  • Şahindere Kanyonu,
  • Ağlayan Şelale,
  • Hızır Kamp.

Kaz Dağları'nın Rakımı Nedir?

Kaz Dağları rakımı 1775 metre. Kaz Dağları, Biga Yarımadası'na uzanan genişliği boyunca ormanlarla kaplı. Hem ağaçlık alanın bol hem de rakımının yüksek olmasıyla oksijen miktarı bir hayli yüksek.

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