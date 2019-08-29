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Kaza geçirdiğine kimseyi inandıramadı

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TEKNOLOJİ  | 29.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

ABD Nashhville’de yaşayan 200k takipçili “orta halli” bir Instagram fenomeni olan Tiffany Mitchell yayınladığı trafik kazası görüntüleriyle hedef haline geldi.

Kaza geçirdiğine kimseyi inandıramadı

Tiffany Mitchell, kısa süre önce motosikletiyle yol alırken bir kaza geçirdi. Kardeşi ve erkek arkadaşı da yanındayken yaşanan bu kazanın şoku geçince kardeşi Tiffany’nin yolda yatarken fotoğraflarını çekti. Tiffany kaza haberini ilk yayınladığında geçmiş olsun mesajları aldı ancak bir süre sonra şüpheli sorular gelmeye başladı.

Fotoğrafın fazla “kaliteli” durması, fotoğraftaki su şişesinin markasının görünmesi ve Tiffany’nin dövmesini yapan dövme sanatçısının isminin etiketlenmiş olması insanları şüphelendirdi.

Ardından yorumlar hakarete ve hatta ölüm tehditlerine dönmeye başladı. Fotoğrafı çeken kız kardeş de bu tehditlerden nasibini aldı. Bir süre sonra Tiffany fotoğrafı yayından kaldırsa da ölüm tehditleri ve nefret söylemleri kesilmedi. Öyle ki, dev medya kuruluşları Tiffany’nin peşine düşüp olayın detaylarını sormaya başladı.

Gazetecilerin devreye girmesiyle ise gerçek ortaya çıktı. Kaza yerine polisin geldiğini, Tiffany’nin ambülansa alındığını gösteren fotoğraflar gazetecilerin eline geçti ve en azından medya mensupları Tiffany’nin gerçekten kaza geçirdiğine inandılar. Fakat yine de sosyal medyada farklı tartışma hesaplarında da paylaşılan bu olay nedeniyle genç fenomene öfke yağmaya devam ediyor.

Fenomenlerin, takipçilerinin duygularını sömürerek gizli reklam yapmaya çalışmasının artık ağır tepkilere neden olabildiğini gösteren bu olayın önemli bir işaret olduğunun altı çiziliyor. Artık fenomenlerin sahte fotoğraflarla reklam yapmasının eskisi gibi popüler bir iş modeli olmayacağı ve insanların bu yönteme ağır tepki vermeye başlayabileceği uyarısı yapılıyor.

Ne dersiniz, Instagram fenomenlerinin yalan hayatlarından para kazanmalarının sonuna gelinmiş olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
tiffanıy mitchell instagram

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