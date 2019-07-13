Kaza yaptı, korktuğu için arabayı bırakıp kaçtı

Kaza, saat 01:00 sıralarında Atatürk Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük’e seyir halinde olan 78 SA 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri yan yatan otomobilde sürücüyü aradı. Sürücünün korkarak olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekiplerinin yanına bir süre sonra adının Sefa D. olduğunu beyan eden bir şahıs gelerek kazayı kendisinin yaptığını ve korktuğu için kaçtığını söyledi.

Kameralar incelemeye alındı.

Kazada yan yatan otomobil vatandaşların yardımıyla düzeltildikten sonra çekiciye yüklenerek otoparka gönderildi. Trafik polisleri yaşanan kazadan sonra gelerek kendini sürücü olarak beyan eden Sefa D.’nin gerçekten araç sürücüsü olup olmadığını belirlemek için güzergah üzerindeki güvenlik kameraları ve KGYS kayıtlarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

