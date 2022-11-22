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Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy Tolga Güleryüz'ün ölüm haberiyle yıkıldı! "Kazadan 10 dakika önce..."

22.11.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis İşiten ve Begüm Öner'den sonra Ceyhun Fersoy da kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Yaralı olan Ceyhun Fersoy arkadaşının ölüm haberiyle yıkıldı. Ünlü oyuncu "Kazadan 10 dakika önce..." diyerek arkadaşının kendisinden istediği şeyi paylaştı.

Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy Tolga Güleryüz'ün ölüm haberiyle yıkıldı! "Kazadan 10 dakika önce..."

Amasya- Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralandı. Deveci kontrol amaçlı yoğun bakımda iken Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy arkadaşlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

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"CANIM ÇOK ACIYOR"

Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy Tolga Güleryüz'ün ölüm haberinden sonra "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum…. Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hâlâ inanamıyorum… Çok seviyorum seni… Ama çok…." yazdı.

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Ayrıca Ceyhun Fersoy kazadan 10 dakika öncesini anlatarak, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklıma gelmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım, kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga... Çok yanıyorum" paylaşımına notunu ekledi.

Ekran Alıntısı

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Ceyhun Fersoy Melis İşiten

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