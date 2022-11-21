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Amasya'daki feci kazada yeni gelişme! Oyuncu Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

21.11.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen, tiyatro dünyasını yasa boğan kaza haberinde yeni bir gelişme yaşandı. İçinde ünlü oyuncular Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'un da bulunduğu minibüs kaza yapmış ve Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen Deveci, Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. İşte haberin detayları...

Amasya'daki feci kazada yeni gelişme! Oyuncu Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Öte yandan hayati tehlikeleri bulunmayan Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin tedavilerinin Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

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Kaza, dün gece Amasya'nın Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut B. yönetimindeki minibüs, önünde seyreden H. A. K. kontrolündeki tıra arkadan çarptı.

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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut B. tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun OMÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin tedavileri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Yoğun bakımdaki takibi sonrası tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilen Sergen Deveci için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak devreye girdi.

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Sergen Deveci, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla İstanbul Özel Florance Nightingale Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili süren soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut B. tutuklandı. (İHA)

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