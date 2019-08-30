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Hükümet yarım milyon vatandaşının borçlarını ödeyecek

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İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kazakistan Emek ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarım milyon Kazak vatandaşının banka borcunu bir kereye mahsus ödeyeceğini açıkladı.

Hükümet yarım milyon vatandaşının borçlarını ödeyecek

Euronews Türkçe'nin haberine göre hükümet 105 milyar Kazakistan Tengesi (yaklaşık 1 buçuk milyar TL) tutarındaki borç ödemesinin devletin bütçe içi fonundan karşılanacağını duyurdu.

Yoksullara destek olmak amacıyla yapılacak olan ödeme, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kazak vatandaşlarının borç yükünü azaltmak üzere Haziran ayında imzaladığı kararnameyi takiben gerçekleşecek.

Uygulama özellikle ailenin asıl geçimini sağlayan bireylerin kaybı nedeniyle yardım alan öksüz ve yetimler, büyük aileler, engelliler ve sosyal açıdan korumasız aileleri kapsıyor.

Uygulamadan borç tutarı 1 Haziran 2019 itibarıyla üç milyon tengeyi (45 bin TL) geçmeyenler yararlanabilecek. Devlet ana borcun yanı sıra 300 bin tengeye (dört bin 500 TL) kadar olan faiz tutarını da karşılayacak.

Orta Asya'nın en müreffeh ülkelerinden olan maden zengini Kazakistan 144 ülkeyi kapsayan Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Sıralamasında Kıbrıs, Macaristan ve Romanya'nın önünde yer alıyor.

Dünya Bankası verilerine göre ülkede ortalama yıllık gelir 3,03 milyon tenge (45 bin TL) civarında.

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan hükümet borç

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