Kazakistan’ın başkentinin ismi artık ‘Nursultan’

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in dün ulusa sesleniş konuşmasında görevi bıraktığını duyurmasının ardından bugün cumhurbaşkanlığı ve senato başkanlığı için oylama yapıldı.
Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev olurkun; senato başkanı olarak Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva seçildi.
(DHA)
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