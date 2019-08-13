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Kazayla savrulan cip, bisikletliyi biçti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

ABD'de trafikte hızla ilerleyen ve kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, sağdan gelen bir cipe çarparak savrulmasına neden oldu.

Olay, New York şehrinde yer alan Brooklyn bölgesinde meydana geldi.

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikte hızla ilerleyen bir otomobilin kırmızı ışıkta durmayarak, sağdan gelen bir cipe çarptığı; cipin de savrularak karşı şeritte kırmızı ışıkta duran bir bisikletliye çarptığı görüldü.

Yerel medya, kazada 54 yaşındaki bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini; kazaya neden olan 18 yaşındaki otomobil sürücüsünün ise gözaltına alındığını duyurdu.

(DHA)

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abd çip bisiklet kaza

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