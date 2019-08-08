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Keanu Reeves’in "Hızlı ve Öfkeli"deki rolü ne olacaktı?

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SİNEMA TV  | 08.08.2019 14:09 | Son Güncelleme

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw’ın yönetmeni, Keanu Reeves için düşündüğü rolü açıkladı.

Keanu Reeves’in "Hızlı ve Öfkeli"deki rolü ne olacaktı?

John Wick ile gönüllere taht kuran Keanu Reeves‘in, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmiyle birlikte Hızlı ve Öfkeli serisine dahil olacağı söylentileri bir dönem internet alemine damgasını vurmuştu. Sevilen aktör Keanu Reeves'i seriye dahil etmek isteyen David Leitch, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Keanu Reeves ile sürekli etkileşim içinde olduğunu söyleyen yönetmen David Leitch, çekimler ve post prodüksiyon sırasında bile Reeves'e verebileceği rolü düşündüğünü açıkladı ve bu konu hakkında açıklama yaptı. Leitch, açıklamasında şu sözleri sarf etti: "Gelecekte meşrulaşacak olan sözlerin yeterli olacağından ve bunun yalnızca bir dublörlü oyuncu rolü olmayacağından emin olmak istedim. Filmi diğer karakterlerle popülerleştirmeye başladık ve diğerine gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünmememe rağmen bunu sevebilirdim. Hatta maille konuştuk ve ona filmin kaba bir şekilde kurgulanmış halini gösterdim. Bu fikre daha sonra geri dönebileceğimiz sonucuna vardık."

Yapılan açıklamalara bakılacak olursa, bugün olmasa bile serinin önümüzdeki filmlerinde Keanu Reeves’i görmemiz oldukça mümkün görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Keanu Reeves David Leitch

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