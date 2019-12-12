Keanu Reeves sevenler yaşadı: Matrix 4 ve John Wick 4 aynı gün vizyona giriyor

Başrollerinde Keanu Reeves’in oynadığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmleri, 21 Mayıs 2021 günü vizyona girecek.

Warner Bros, başrolünde Hollywood’un en sevilen aktörlerinden Keanu Reeves’in yer aldığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini duyurdu. Eğer stüdyo filmlerinden birinin vizyon tarihinde herhangi bir revizyona gitmezse, 21 Mayıs 2021 tarihi hayranları Reeves’e doyacak. İki filmin gişede nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu.

Lana Wachowski’nin hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisinin yeniden Neo ve Trinity olarak seyirci karşısına çıkacağı Matrix 4’te Aquaman'in yıldızlarından Yahya Abdul-Mateen II, How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Neil Patrick Harris ve Netflix’in sevilen dizisi Minhunter oyuncusu Jonathan Groff da rol alıyor. Filmin Neo’nun gençliğine odaklanacağı belirtiliyor.



