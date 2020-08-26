Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?

Keanu Reeves hayranlarının gözü kulağı bu açıklamadaydı. Çünkü oyuncunun Wolverine karakterini canlandırmasını o kadar çok istiyorlar ki bunun için ses getiren kampanyalar bile düzenlediler. Marvel'ın başında bulunan Kevin Feige de bir süre önce Reeves'i Marvel dünyasında görmek istediğini belirtmişti. Ancak Reeves yeni bir açıklama yaptı ve Wolverine olmayı hep istediğini, ancak olabilmesi için artık çok geç olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Reeves, karakter ve gelecek planları hakkında şu sözleri sarf etti: "Hep Wolverine'i oynamak istemişimdir." Hugh Jackman'ın, Reeves'in bu karakteri canlandırması için çok geç olmadığı, ama kendisinin rolü terk edeceği sözlerinin ardından Reeves "Bunun için artık çok geç. Böyle iyiyim." sözleriyle cevap verdi. Wolverine'i son olarak Logan filminde görmüştük. Filmle birlikte Hugh Jackman da bu evrenden ayrılmıştı.

KEANU REEVES'İN AJANDASI DOLU

Yıldız oyuncu Keanu Reeves SiriusXM röportajına Alex Winter ile birlikte katıldı. İkili, Bill & Ted Face The Music filminin izleyici karşısına çıkması için gün sayıyor. 29 yıl sonra devam filmi gelen Bill & Ted serisi, fantastik komedi türünü devam ettiriyor. Ayrıca Reeves'in John Wick 4, John Wick 5, Matrix 4 filmlerinde göreceğiz.

Marvel, tüm X-Men karakterlerinin haklarını Disney ve Fox birleşmesiyle birlikte devralmıştı. Kevin Feige'in planları arasında X-Men karakterlerini Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresine yerleştirmek bulunmuyor. Ancak beşinci evrede Deadpool ve Wolverine'in dahil edildiği filmleri göreceğiz.

