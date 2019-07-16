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Keanu Reeves’ten evlilik açıklaması

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

54 yaşındaki Keanu Reeves evlenip aile kurmak istediğini açıkladı.

Keanu Reeves’ten evlilik açıklaması

Matrix serisinden sonra kariyerinde inanılmaz bir sıçrama yaşayan ve John Wick serisiyle zirveyi göre Keanu Reeves, evlilik hakkındaki soruya verdiği yanıtla gündemde. Şu sıralar internette yaptığı her hareketle övgülere boğulan aktör, Britain's OK! dergisine verdiği röportajda aile kurmak istediğini söyledi.

1999 yılında kızı Ava'nın ölü doğmasının ardından depresyon yaşayan, 2 yıl sonra da Ava'nın annesi olan kız arkadaşı Jennifer Syme'ı trajik bir trafik kazasında kaybeden 54 yaşındaki yakışıklı oyuncunun özel hayatı o zamandan beri oldukça sessiz. Özellikle sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Keanu Reeves’i uzun zamandır hep yalnız görüyoruz. Hayatına romantizmi sokmayan Reeves, evlilikle ilgili soruya aşık olup aile kurmak istediğini söyledi.

Evlilik ve çocukların dilek listesinde olup olmadığı sorusuna yanıt veren Reeves; "Her zaman listede var. Yapılacaklar listesi ve umut edilenler listesi var. Umarım o kadar şanslı olurum." diye konuştu. Sevginin, her biçimiyle dolu ve mutlu bir yaşam için hayati olduğunu düşünen oyuncu, "Bence sevgi vermek ve almak, yaşamda ihtiyaç duyulan besin. Ayrıca umduğumuz ve aradığımız şeyle de bağlantılı bir konu. Yaşam yolculuğu boyunca sevgi değişir, büyür, biter ve devam eder. Bu sadece bir partner değil, aynı zamanda arkadaşlıklar ve aile ile de ilgili, bu yüzden bence sevgi bir güç ve farklı şekiller alıyor. Farklı sorumlulukları da üstleniyor. Onsuz, soyumuz tükenir. Ölürüz." diye belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Keanu Reeves Matrix John Wick John Wick Chapter 3 – Parabellum

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