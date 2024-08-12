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    4. Kebap ve baklavanın başkenti Gaziantep'te Uzakdoğu lezzeti! Bao ekmeğini Türkiye'ye getirdiler

    Kebap ve baklavanın başkenti Gaziantep'te Uzakdoğu lezzeti! Bao ekmeğini Türkiye'ye getirdiler

    12.08.2024 16:43
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    Türkiye'deki yemek kültürünün büyük bir bölümünü oluşturan Gaziantep, kebabıyla, ciğeriyle, küşlemesiyle, baklavasıyla, şöbiyetiyle hafızalarda!

    Kebap ve baklavanın başkenti Gaziantep'te Uzakdoğu lezzeti! Bao ekmeğini Türkiye'ye getirdiler

    Farklı ekmek ve sos çesitleriyle yeni nesil fastfood markasını Adana’da kuran Özge-Berat Kıyan markalarını büyütmek ve çok fazla kişiyle buluşturmayı hedefliyor. Bun the Bun lezzet duraklarına Şebnem Kirişçi’nin girişimiyle bir yenisi eklendi, Kirişçi: 'Çok sağlıklı bir tarifimiz var. Günlük üretim yapıyoruz. Bao ekmeği sayısız denemeler sonucunda bulundu' dedi.

    Çin mutfağında yaygın olarak kullanılan bir buharda pişirilmiş ekmek türü olan Bao ekmeği, içi doldurularak servis ediliyor. Hafif ve yumuşak dokusuyla Adana'da favoriler arasına giren sandviçler, Gaziantep'te de sevildi.

    8 ÇEŞİT SERVİS EDİLİYOR

    Gaziantep'teki Bun the Bun'da Tavuk bun, Sosis bun, Sucuk bun, Mantar bun, Et bun, Ciğer bun, Tatlı bun, Acı Tavuk bun şeklinde servis edilen renkli çalışmalar yanında organik soslarla servis ediliyor.

    cers

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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    Gaziantep
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