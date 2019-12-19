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Kebapçıda korkunç anlar! Bir anda fırın patladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Şişli'de müşterinin siparişini hazırlamak için içi gaz dolu fırını açan iş yeri sahibi fırının patlaması sonucu ağır yaralandı. Çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşayan adam hastaneden 3 ay sonra taburcu edildi. İşte yaşananların saniye saniye kameralara yansıdığı o anlar...

Şişli Fulya’da geçtiğimiz Ağustos ayında bir kebapçıda meydana gelen olayda kebapçı 35 yaşındaki Yusuf Sümbül, iş yerine geldiğinde fırıncı ustasının aniden işi bıraktığını öğrendi. Müşteriden de lahmacun siparişi gelmesi üzerine fırının başına geçen Sümbül, gazı açtıktan sonra fırını yaktı. Fırının kapağını kapatarak beklemeye başlayan adam siparişi hazırlamaya başladı. O esnada kapağı kapatılan fırındaki ateş havasızlıktan dolayı sönünce içeride gaz birikmeye başladı. Sümbül’ün bir süre sonra hazırladığını atmak için kapağını açtığı ve tekrar ateş yaktığı fırın, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama esnasında siparişi fırına atmak için başını yakınlaştıran Yusuf Sümbül, ağır şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle yere düşen adam can havliyle kendisini lavaboya attı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Sümbül, üstünü çıkarttıktan sonra çalışanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan adam, yaklaşık 3 aylık tedavinin ardından taburcu edildi. Patlama anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞETİ YAŞADI

Görüntülerde, iş yeri sahibi siparişi hazırladıktan sonra fırını yakıyor. Adamın kapağını açtığı fırın siparişi yerleştirdiği esnada patlıyor. Patlamanın şiddetiyle yüzünü tutan adam yere yığılıyor. Çalışanlar büyük panik yaşarken adam içerideki bölümlere girdikten sonra üstünü çıkartıyor. Adam daha sonra çalışanların yardımıyla dışarıya çıkıyor. Birkaç kez içeriye giren adam daha sonra hastaneye gitmek için tekrar çıkıyor. Patlama esnasında adamın çocuğunun da orada olduğu görülüyor.

'YARASI AĞIRDI, YÜZÜNDE VE KOLLARINDA YANMALAR VARDI'

Olay hakkında konuşan iş yerinin fırıncı ustası Mehmet Taş, “Fırını yakıp daha sonra kapağını kapatmışlar. Ustamız yanlışlıkla kapatmış, kapağı kapattıktan sonra ateş sönüyor ve içerisinde gaz birikiyor. Sonrasında içerisinde gaz biriken fırını yakıyor ve birden patlıyor. İçerideki ateş dışarıya vuruyor, maalesef buradaki insana geldiği için patlama oluyor. Sonrasında kendisi yaralandı ve hastaneye gitti. Yarası ağırdı, yüzünde ve kollarında yanmalar vardı” dedi.

'KAPAĞI AÇIP İÇERİSİNDEKİ HAVANIN BOŞALTILMASI LAZIM'

Fırının patlamaması için uyarılarda da bulunan Taş, “Fırını yakarken gazı çok fazla açmamamız lazım. Gaz fazla açılırsa yine dışarıya vurması ve yanma şansı var. Yavaş ve dikkatli bir şekilde açmamız lazım. Yakmadan önce kapağı açıp içerisindeki havanın boşaltılması lazım. 2-3 dakika beklenmesi gerekir. Bunlara dikkat edilmezse böyle olaylar olabilir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Şişli patlama fırın

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