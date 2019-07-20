Mynet Trend

Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 20.07.2019 07:19 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde yol kenarına dökülen asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu

Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde yol kenarına dökülen asfalta keçi yapıştı. Suriye uyruklu çoban, koyunlarını otlattığı sırada keçilerden biri yol kenarına dökülen asfalta yapışarak hareketsiz kaldı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri sıcakta hareketsiz bir şekilde kalan keçiyi kurtarma operasyonuna başladı. Öncelikle keçiyi yapıştığı yerden çekerek kurtarmaya çalışan ekipler sonuç alamayınca asfaltın üzerine mazot dökerek seyretti. Seyrelen asfalttan çıkardıkları keçiyi sahibine teslim eden itfaiye erlerine keçilerin sahibi çoban teşekkür etti.

(İHA)

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Artık koyunlar otluyorYok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Artık koyunlar otluyor
Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara keçi asfalt

En Çok Okunan Trend Haberler

O video ünlü Youtuber'ın hayatını kararttı

O video ünlü Youtuber'ın hayatını kararttı

Karadeniz'de gövde gösterisi!

Karadeniz'de gövde gösterisi!

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Camideki korkunç olay çok konuşulmuştu! TBMM gündemine taşındı

Camideki korkunç olay çok konuşulmuştu! TBMM gündemine taşındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da 83 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi

Kastamonu'da çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Göl suyu çekildi, yerini koyun sürüleri aldı

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Artık koyunlar otluyor

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Berberi 'Kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'Kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Böyle inat görülmedi! Faciaya neden oldular

Böyle inat görülmedi! Faciaya neden oldular

6 yıl sonra yakalandı

6 yıl sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.