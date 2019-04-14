Keçiyle 'ekmek kavgası' sosyal medyayı sallamıştı, yeni videosunu paylaştı

Rize'nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Ali Güney köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı.
Güney, keçilerinin yanında armut yerken keçilerin Güney’in elindeki armuttan yemeleri ve salatalık yerken, bir keçi de onunla birlikte salatalık yemeye çalıştı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Güney keçiler ile güldüren iletişiminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Güney bir diğer görüntüde ise keçileri söylediği türkü ile dinlenmesini sağlıyor.
Güney’in bu görüntüleri ise sosyal medyada büyük bir beğeni ve ilgi topluyor.
(İHA)
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