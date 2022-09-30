Maharet eş anlamlısı nedir? Maharetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yabancı kökenli birçok kelime zaman içinde aldığı eklerle dönüşüp değişerek dilimize kabul edilmiştir. Maharet kelimesi de dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiştir. Beceri, beceriklilik gibi anlamlara gelir. Türk Dil Kurumuna göre maharet kelimesinin anlamı "beceri"dir. Maharet kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

“Daha önce kazanılmış bir maharet, yeni bir maharet kazanmayı güçleştirir. (Cemil Meriç)”

Maharet kelimesinin kullanıldığı deyim de vardır. Türk Dil Kurumuna göre maharet kelimesinin kullanıldığı deyim şu şekildedir:

Maharet kazanmak: Beceri edinmek, ustalaşmak.

Maharet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Maharetin eş anlamlısı olan birden fazla kelime ve kelime grubu vardır. Bunlar maharet kelimesiyle aynı anlama gelen ifadelerdir. Bu sebeple cümle içerisinde maharet yerine kullanılabilirler. Ancak Türkçede kelimelerin birden fazla anlamları olabildiği için cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Maharet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Beceri

Ustalık

El alışkanlığı

El uzluğu

Maharetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maharet eş anlamlısı ile kurulmuş olan bazı örnek cümleler şunlardır:

Onun el uzluğu o kadar hızlıydı ki mahallede ondan iyi kukla yapan yoktu.

Böyle becerileri olduğundan hiçbirimizin haberi yoktu.

Bu akşam seni istemeye gelenlerini tüm becerilerini göstermen lazım.

Ustalık isteyen bir işti gölge oyunu, öyle eline her Hacivat Karagöz alan gölge oyuncusu olamaz.

Dikiş el alışkanlığı isteyen bir iş, ilk başta zorlanırsın ama zamanla alışırsın.



