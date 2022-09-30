Maharet eş anlamlısı nedir? Maharetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yabancı kökenli birçok kelime zaman içinde aldığı eklerle dönüşüp değişerek dilimize kabul edilmiştir. Maharet kelimesi de dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiştir. Beceri, beceriklilik gibi anlamlara gelir. Türk Dil Kurumuna göre maharet kelimesinin anlamı "beceri"dir. Maharet kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:
Maharet kelimesinin kullanıldığı deyim de vardır. Türk Dil Kurumuna göre maharet kelimesinin kullanıldığı deyim şu şekildedir:
Maharetin eş anlamlısı olan birden fazla kelime ve kelime grubu vardır. Bunlar maharet kelimesiyle aynı anlama gelen ifadelerdir. Bu sebeple cümle içerisinde maharet yerine kullanılabilirler. Ancak Türkçede kelimelerin birden fazla anlamları olabildiği için cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Maharet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Maharet eş anlamlısı ile kurulmuş olan bazı örnek cümleler şunlardır: