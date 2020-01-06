Kedi dili pasta tarifi, kedi dili pasta nasıl yapılır?

Bugün sizlere enfes bir pasta tarifi vereceğiz. İtalyan mutfağından dünyaya yayılan kedi dili pasta tarifi, bazı bölgelerde kedi dili tatlısı olarak da biliniyor. Kedi dili pasta tarifi, tatlı severlerin kalbini çalacağı kesin. Merak edenler için adım adım kedi dili pasta tarifini veriyoruz, buyursunlar.

KEDİ DİLİ PASTA TARİFİ

Malzemeler:

Bir paket kedi dili bisküvi

Islatmak için bir su bardağı süt

Kedi dili pasta muhallebisi için;

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı un

Bir litre süt

Bir paket toz krem şanti

3 yemek kaşığı nişasta

2 paket vanilya

Üzeri için;

400 gram sütlü çikolata

KEDİ DİLİ PASTA NASIL YAPILIR?

Kedi dili pastanın muhallebisini yapmakla işe başlayın. Geniş bir tencerenin içine sütü, nişastayı, unu ve toz şekeri koyup karıştırın. Karışımı ocağa alın ve orta ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın.

Muhallebi kaynamaya başladığında altını kapatın ve içine vanilyayı, krem şantiyi ekleyerek karıştırın. Krema hazır.

Kedi dili bisküvilerinin yarısını cam tepsinin içine dizin ve sütle ıslatın.

Bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremanın yarısını eşit bir şekilde dağıtın.

Kalan bisküvileri yine sütte ıslatın ve dizin.

Kalan kremayı yine eşit bir şekilde bisküvilerin üzerine dağıtın.

Son olarak kremanın üzerine rendelediğiniz sütlü çikolatayı serpiştirin.

Dilerseniz çikolatayla beraber üzerine kakao da serpiştirebilirsiniz. Afiyet olsun.



