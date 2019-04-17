Kedi ile tavşanın dostluğu görenleri şaşırtıyor

Tokat'ta Kemer Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Topçuoğlu’nun oğluna aldığı tavşan zamanla çevredeki komşu çocukların da neşe kaynağı oldu. Çocukların ‘Pamuk’ adını verdiği tavşanın yakın arkadaşının kedi olması ise görenleri şaşırttı. Sokak kedisi ile tavşanın sevimli halleri kameralara yansıdı. Ayrıca çocuklar hayvan sevgisini kazanırken, sevimli iki dosttan tavşanı yakından sevme imkanı buldu.
Çocuklardan 6 yaşındaki Pınar, tavşanın adını pamuk, soyadını ise nazarboncuğu koyduklarını söyledi. 6 yaşındaki Beyzanur ise kedi ile tavşanın muhteşem bir arkadaş olduğunu ifade ederek, “Bizim okulda arkadaşımız var onun arkadaşı da kedi” diye konuştu. (İHA)
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