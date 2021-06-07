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Kedi nasıl yıkanır? Özel şampuanla kedi yıkanırken durulamaya dikkat

07.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Steril bir dile sahip olan kediler, kendilerini yalayarak temizlediğinden yıkamaya pek ihtiyaç duyulmaz. Ancak temizlenme alışkanlığı edinmeyen kediler yıkanır. Peki kediler nasıl yıkanır? Kedilerin yıkanması tavsiye edilmese de bazı durumlarda yıkanmaları gerekebilir. Bu durumda nasıl hareket etmek gerekir? Kedileri yıkama aşamasında şampuanlama kısmı kadar durulama ve sonrasında kurutmak da önem taşır. İşte kedi yıkama önerileri...

Kedi genelde yıkama önermiyoruz. Ama bazı durumlarda kedilerin yıkanması gerekiyorsa bundan kaçınmamak gerekir. Mesela İran kedilerinin bir kısmının yıkanması gerekebiliyor. Buna daha çok kedinin sahibi, bakımını üstlenen kişi karar veriyor.

HANGİ KEDİLER YIKANIR?

Kedilerin büyük bir çoğunluğu suyu sevmez. Mesela Van kedileri suyu sevebilir. Van kedilerinin bir kısmı da bazen suyu sevmeyebiliyor. Suyu seven kedilere yıkama öneriyoruz. Bir de çok temizlenmeyen kedilerde yıkama önerilebiliyor.

KEDİ ŞAMPUANIYLA YIKAYIN

Kediler kendi banyolarını yalanarak yaparlar. Ancak yalanma iç güdüsü gelişmeyen kedilerde yıkama öneriyoruz. Yıkama işleminin de mümkün olduğu kadar kedilere özel şampuanlarla yapılmasını öneriyoruz.

DURULAMAYI ÇOK DİKKATLİ YAPIN

Kediyi yıkarken özel şampuan kullandıktan sonra iyice durulamayı öneriyoruz. Sonrasında havluyla ya da fön sesinden korkmuyorsa kurutma makinesiyle kurutulmasını öneriyoruz. Bunu hastalanmasının önüne geçilmesi için yapıyoruz. Eğer sıcak ortamdaysa havluyla kurulamak yeterli olabiliyor.

KEDİLER NE SIKLIKLA YIKANMALIDIR?

Kediler yıkanırken zaman aralığı genelde çok kirlenmesine ya da temizlenmemesine göre değişebilir. Bu tür zamanlar söz konusu olduğunda kedi yıkama sıklığı ayda 1 olabilir.


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