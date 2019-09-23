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Kedi, seyir halindeki otobüs tekerleğinin altına yattı, görüntü binlerce kez izlendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

Peru’da bir kedinin seyir halindeki otobüs tekerleğinin altına anlamsız bir şekilde yattığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, 500 bin kere izlendi ve kullanıcılardan da çokça yorum aldı.

Olay, başkent Lima’nın Santa Maria de Huachipa bölgesinde meydana geldi.

Görgü tanıklarından bir kişinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, beyaz bir kedinin cadde üzerinde yatmakta olduğu ve bir otobüsün seyir halinde olduğu görülüyor. Daha sonra otobüsün biraz yavaşlamasıyla beyaz kedi yattığı yerden kalkıp, otobüs tekerleğinin altında yatıyor. Çevredekilerin, otobüs şoförünü ikaz etmesiyle otobüs duruyor ve bir kişi tekerleğin altındaki kediyi patisinden yakalayıp, caddeye fırlatıyor. Ardından kedinin kaldırımda koşup, gittiği görülüyor.

'KEDİ HAYATTAN YORULMUŞ'

Olay anının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler çok kısa sürede 500 bin kere izlendi ve sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum aldı. Bazı kullanıcılar kedinin 'hayattan yorulduğuna' ve 'intihara meyilli olduğuna' yönelik yorumlarda bulundular.


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Anahtar Kelimeler:
kedi OTOBÜS

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