Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül'ün kaçmasının ardından kediciklerin aleminde sular durulmuyor.

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Yasemin Kiriş, firiari kedicik Ceylan Özgül için "Sürekli peşindeydi hocamızın. Bakışlarıyla etki altına almaya çalışıyordu" dedi.

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül'ün tutulduğu villadan firar ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

CEYLAN ÖZGÜL'ÜN DANS GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLMİŞTİ

Konuyla ilgili Adnan Oktar cephesi iddiaları sert bir dille yalanlarken, Ceylan Özgül'ün Oktar'ın karşısında dans ettiği görüntüler servis edilmişti. Görüntülerde Ceylan Özgül'ün dans ederken kendinden geçmesi dikkat çekmişti.

GÖZDE KEDİCİK YASEMİN KİRİŞ'TEN AĞIR SUÇLAMALAR

Magazin basınında büyük yankı uyandıran haberimizi sosyal medya hesabından paylaşan gözde kediciklerden Yasemin Kiriş, Ceylan Özgül için dikkat çeken sözler sarf etti.

"SÜREKLİ HOCAMIZIN PEŞİNDEYDİ"

Ceylan Özgül'ün sürekli Adnan Oktar'ın peşinde olduğunu vurgulayan Kiriş, "Ceylan Sayın Adnan Oktar'a nasıl aşık bakıyor, nasıl kendini beğendirmeye çalışıyor, bir sağdan bakıyor, bir soldan bakıyor, bir başını eğerek bakıyor, adeta benimle ilgilen beni beğen diyor. Gerçi her dansında böyleydi, sürekli peşindeydi hocamızın. Ama ahlak, karakter, kişilik, temizlik, dürüstük... Bir insanın sevilmesi için önce bu erdemlere sahip olması gerek" ifadelerini kullandı.