MAGAZİN

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 11:12 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Yasemin Kiriş firari kedicik Ceylan Özgül için "Sürekli peşindeydi hocamızın. Bakışlarıyla etki altına almaya çalışıyordu" dedi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül'ün kaçmasının ardından kediciklerin aleminde sular durulmuyor.

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Yasemin Kiriş, firiari kedicik Ceylan Özgül için "Sürekli peşindeydi hocamızın. Bakışlarıyla etki altına almaya çalışıyordu" dedi.

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül'ün tutulduğu villadan firar ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

CEYLAN ÖZGÜL'ÜN DANS GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLMİŞTİ

Konuyla ilgili Adnan Oktar cephesi iddiaları sert bir dille yalanlarken, Ceylan Özgül'ün Oktar'ın karşısında dans ettiği görüntüler servis edilmişti. Görüntülerde Ceylan Özgül'ün dans ederken kendinden geçmesi dikkat çekmişti.

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak videoAdnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

GÖZDE KEDİCİK YASEMİN KİRİŞ'TEN AĞIR SUÇLAMALAR

Magazin basınında büyük yankı uyandıran haberimizi sosyal medya hesabından paylaşan gözde kediciklerden Yasemin Kiriş, Ceylan Özgül için dikkat çeken sözler sarf etti.

"SÜREKLİ HOCAMIZIN PEŞİNDEYDİ"

Ceylan Özgül'ün sürekli Adnan Oktar'ın peşinde olduğunu vurgulayan Kiriş, "Ceylan Sayın Adnan Oktar'a nasıl aşık bakıyor, nasıl kendini beğendirmeye çalışıyor, bir sağdan bakıyor, bir soldan bakıyor, bir başını eğerek bakıyor, adeta benimle ilgilen beni beğen diyor. Gerçi her dansında böyleydi, sürekli peşindeydi hocamızın. Ama ahlak, karakter, kişilik, temizlik, dürüstük... Bir insanın sevilmesi için önce bu erdemlere sahip olması gerek" ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler ceylan özgül

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 5 yorum
kedicikler yayından kalktı ya ..bunlar hep onun çatırtıları...
Enteresan bir yaklaşım. İkisini de yaptıkları ve yapacaklarında başarılarla anılmaları güzel olur.
Bu kadın Adnan Oktarın Kediçiği olmasa kim tanıyor olacaktı ? Çogu ünlü Kadın sanatcının bu ülkede millet nasıl ünlü oldugunu çok iyi biliyor Bu sistemde böyle devam ediyor Artık Adnan Hocadan bişey elde edemiyecegini anlayınça kactı normal bir kaçma olsa yine kimse tınlamıyacaktı ama simdi bolca İftira yalan dolan söylüyecekki Gündemde kalacak mesur olaçak Adnan Oktar dün neyse bügünde aynı yıllarca ne demeye durdun ozaman yanında?
ne güzel izliyorduk.
hocamızı kimseye yedirmeyiz :D
Diğer Haberler
1991'deki fotoğrafını paylaştı!

1991'deki fotoğrafını paylaştı!

Merve Boluğur yeni saç rengiyle olay oldu

Merve Boluğur yeni saç rengiyle olay oldu

Kıvrımlarıyla ünlü modelden şoke eden itiraf

Kıvrımlarıyla ünlü modelden şoke eden itiraf

4 saatlik yemek

4 saatlik yemek

Tarkan'ın kızının ismi ne?

Tarkan'ın kızının ismi ne?

Eliz Sakuçoğlu neden o pozları paylaşıyor

Eliz Sakuçoğlu neden o pozları paylaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.