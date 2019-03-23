Kediler, ev arkadaşları uyuduğunda ne yapar?

Tayland'ta Lomphonten Lomphontan isimli bir genç gece kendisi yattıktan sonra pek sesi, soluğu çıkmayan kedisinin ne yaptığını çok merak edip odasına bir kamera yerleştirdi. Ortaya çıkan görüntüler ise hem güldürdü hem ürküttü...

Kameradaki görüntüleri izleyen genç kedisinin çok da uslu durmadığını anlamış oldu.

İşte ortaya çıkan enteresan görüntüler....





