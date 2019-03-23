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Kediler, ev arkadaşları uyuduğunda ne yapar?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Biz uyuduğumuzda evcil hayvanlarımız ne yapar? Hiç merak ettiniz mi? Taylandlı bir genç bunu merak etmiş ve bu sorunun cevabını bulmuş. İşte olanlar...

Kediler, ev arkadaşları uyuduğunda ne yapar?

Tayland'ta Lomphonten Lomphontan isimli bir genç gece kendisi yattıktan sonra pek sesi, soluğu çıkmayan kedisinin ne yaptığını çok merak edip odasına bir kamera yerleştirdi. Ortaya çıkan görüntüler ise hem güldürdü hem ürküttü...

Kameradaki görüntüleri izleyen genç kedisinin çok da uslu durmadığını anlamış oldu.

İşte ortaya çıkan enteresan görüntüler....

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Anahtar Kelimeler:
kedi evcil hayvan TAYLAND ilginç haberler Komik

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