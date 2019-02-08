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Kedilere mama alabilmek için sigarayı bıraktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 08.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Adana'da hayatını sürdüren 50 yaşındaki Ayşe Kaya, 30 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı kedilerine mama alabilmek için bıraktı. 6 yıl önce attığı adımla şimdilerde 170 kediye mama ulaştırıyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü öncesinde başarısıyla adından söz ettiren Ayşe Kaya, hem sağlığına kavuşmanın hem de yardım bekleyen hayvanlara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kedilere mama alabilmek için sigarayı bıraktı

"9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla çağrılar yapılırken, Adanalı Ayşe Kaya, kedilere olan sevgisi nedeniyle tiryakisi olduğu sigarayı, her geçen gün sayısı artan kedilerine daha çok mama alabilmek için bıraktı.

Hayvansever Ayşe Kaya, yaklaşık 6 yıl önce bir gün içinde sigarayı bırakmaya karar verdiğini ve bıraktığını belirterek, “O kadar çok kedim var ki. Toplamda dışarıda 150’ye yakın kedim var. Evin içerisinde de 21 kedim var. Hasta kedileri sokaktan toplayıp getirip tedavi ediyoruz. Onlara elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Mama sıkıntım çok büyük hat safhalarda olduğu zamanlar, inanın çok ağladığımı biliyorum. Ekmek doğradım, pilav yaptım, makarna yaptım. Tavuk kırıntıları alıyorum ama bir, iki kilo yetmiyor. Minimum 10 kilo almak zorundayım. Dışarıdaki kedilerimi doyurayım, evin içindeki kedilerimi doyurayım? Hiç bilmediğimiz yerlerdeki kedileri de doyurmaya gidiyorum. Kendime ‘bunun çözümü nedir’ dedim ve ‘sigarayı bırakayım’ dedim. Sigarayı bir günde bıraktım. Hiç pişmanlık duymadım. Keşke daha önce bıraksaydım” dedi.

'1,5 PAKETTEN AYLIK 450 TL'YE SİGARA İÇİYORDUM'

Sigarayı bırakmanın maddi olarak çok büyük bir kârı olduğunun altını çizen Kaya, “10 liradan hesaplasanız ayda 300 TL yapar. Ben bir buçuk paket içiyordum bu da ayda 450 TL yapıyor. Sigara önce sağlık için bırakılır. İnsan para kazanmak için her işi yapabilir. Sağlık gittikten sonra trilyonların bile olsa asla ve asla geri dönüş yoktur. Sigarayı bıraktıktan sonra sabah uyanışım farklı oldu. Aynaya bakışım farklı oldu, yürüyüşüm farklı oldu, nefes almam değişti. Kendimi daha özel hissettim. Dediğim gibi keşke daha önceden bıraksaydım” diye konuştu.

'KEDİLERİMİN MAMALARINI ALABİLMEK İÇİN LÜKSE KAÇMIYORUM'

Sigarayı bıraktıktan sonraki 6 yılda hiç tatil yapmadığını söyleyen hayvansever Ayşe Kaya, “Sigara paramı kenara koyup tatil yapabilirdim veya küçük bir araba alabilirdim. Daha marka giysiler giyebilirdim ama yapmadım. Fazla lükse kaçmamaya çalışıyorum kedilerimin mamalarını alabilmek için. Ben dört dörtlük yaşayayım, lüks yaşayayım, ondan sonra sokaktaki çocuklarım 2-3 gün aç kalsın ya da canım istediğim zaman, haftada bir besleyeyim yok öyle bir şey. Sigaranın bana getirisi o kadar çok ki saymakla bitmez” şeklinde konuştu.


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