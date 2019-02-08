Kedilere mama alabilmek için sigarayı bıraktı

"9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla çağrılar yapılırken, Adanalı Ayşe Kaya, kedilere olan sevgisi nedeniyle tiryakisi olduğu sigarayı, her geçen gün sayısı artan kedilerine daha çok mama alabilmek için bıraktı.

Hayvansever Ayşe Kaya, yaklaşık 6 yıl önce bir gün içinde sigarayı bırakmaya karar verdiğini ve bıraktığını belirterek, “O kadar çok kedim var ki. Toplamda dışarıda 150’ye yakın kedim var. Evin içerisinde de 21 kedim var. Hasta kedileri sokaktan toplayıp getirip tedavi ediyoruz. Onlara elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Mama sıkıntım çok büyük hat safhalarda olduğu zamanlar, inanın çok ağladığımı biliyorum. Ekmek doğradım, pilav yaptım, makarna yaptım. Tavuk kırıntıları alıyorum ama bir, iki kilo yetmiyor. Minimum 10 kilo almak zorundayım. Dışarıdaki kedilerimi doyurayım, evin içindeki kedilerimi doyurayım? Hiç bilmediğimiz yerlerdeki kedileri de doyurmaya gidiyorum. Kendime ‘bunun çözümü nedir’ dedim ve ‘sigarayı bırakayım’ dedim. Sigarayı bir günde bıraktım. Hiç pişmanlık duymadım. Keşke daha önce bıraksaydım” dedi.