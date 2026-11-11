Yağmurla beraber ortaya çıktı: Ağrı Dağı’nda heyecan yaratan Nuh’un Gemisi keşfi!

Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla uzun süredir araştırmalara konu olan Türkiye'deki Durupınar oluşumunda yeni bir gelişme yaşandı.

DailyStar'ın haberine göre, Noah's Ark Scans adlı özel araştırma ekibi, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından bölgede bulunduğu öne sürülen ahşap parçalarının fotoğraflarını paylaştı.

Ekip, şiddetli yağışların ardından yamaçtan siyaha dönmüş ve ahşaba benzeyen parçaların ortaya çıktığını belirtti. Araştırmacı Cenker Atilla'nın parçaları fark ettiği ve bunların tarihin en büyük gizemlerinden birine ışık tutabileceği ifade edildi.

GÖZLER KARBON-14 TESTİNDE

Araştırma ekibinin liderliğini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan klasik arkeolog Prof. Dr. Cenker Atilla yürütüyor.

Ekip, daha önce bölgede bulduğu numunelerin karbon-14 tarihlemesi için laboratuvara gönderildiğini açıklamıştı. Yeni bulunan ahşap parçalarının da yapılacak incelemelerle yaşının belirlenmesi bekleniyor.

NUH'UN GEMİSİ OLDUĞU İDDİASI TARTIŞILIYOR

Ağrı Dağı yakınlarında bulunan Durupınar oluşumu, yaklaşık 157 metre uzunluğundaki tekne biçimli görüntüsü nedeniyle yıllardır Nuh'un Gemisi iddialarıyla gündeme geliyor.

1959 yılında askeri hava görüntülerinde fark edilen oluşum, o tarihten bu yana çeşitli araştırmalara konu oldu.

Ancak jeologlar ve arkeologlar bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Bazı bilim insanları oluşumun insan yapımı bir gemi kalıntısı olmadığını, tektonik hareketler sonucunda şekillenmiş doğal bir toprak ve kaya yapısı olduğunu savunuyor.

Bulunan parçaların gerçekten ahşap olup olmadığı ve hangi döneme ait olduğu ise yapılacak bilimsel incelemelerin ardından netleşecek. Şu ana kadar Nuh'un Gemisi'nin bulunduğunu doğrulayan bilimsel bir kanıt ortaya konmuş değil.