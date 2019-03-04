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Kedinin karla imtihanı! Tırmanmak için uğraştı ama başarılı olamadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir sokak kedisi, kalınlığı iki metreyi aşan kardan karşıya geçmek için çok sayıda atlayış gerçekleştirdi ancak başarılı olamadı.

Ovacık İlçesi'nde ana yol üzerinde karşıya geçmek isteyen bir sokak kedisi, iki metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle başarılı olamadı. Tırmanmak için çok sayıda hamle yapan kedi, başarılı olamayınca çareyi kara yolunu kullanmakta buldu. Kedinin tırmanışa uygun alan bulmaya çalışmak için kalın kar kütlelerine bakışı ve başarısız tırmanış girişimleri ise kameraya yansıdı.

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İki metreyi aşan kardan atlayarak karşıya geçmek isteyen kedi çok sayıda denemenin ardından başarısız olunca kara yolunu tercih etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kar kedi ovacık

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