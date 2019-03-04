Kedinin karla imtihanı! Tırmanmak için uğraştı ama başarılı olamadı

Ovacık İlçesi'nde ana yol üzerinde karşıya geçmek isteyen bir sokak kedisi, iki metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle başarılı olamadı. Tırmanmak için çok sayıda hamle yapan kedi, başarılı olamayınca çareyi kara yolunu kullanmakta buldu. Kedinin tırmanışa uygun alan bulmaya çalışmak için kalın kar kütlelerine bakışı ve başarısız tırmanış girişimleri ise kameraya yansıdı.
İki metreyi aşan kardan atlayarak karşıya geçmek isteyen kedi çok sayıda denemenin ardından başarısız olunca kara yolunu tercih etti. (İHA)
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