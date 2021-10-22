Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu! Dennis Avner’in sıradışı hayatı sizleri şaşırtacak

Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu! Dennis Avner’in sıradışı hayatı sizleri şaşırtacak

22.10.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok noktasında farklılıklarıyla dikkatleri çeken isimler yer alıyor. Kimileri bu durumun nedeni olarak estetik bağımlılığını gösterirken kimileri ise yaşadıkları travmatik olaylar sebebiyle değişim yolunu tercih etti. Diğer insanlardan farklı olmak istediğini dile getiren Dennis Avner, kedi görünümüne kavuşmak için defalarca kez bıçak altına yattı.

Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu! Dennis Avner’in sıradışı hayatı sizleri şaşırtacak

Amerikalı Dennis Avner, kedilere olan tutkusunu bambaşka bir noktaya ulaştırdı. Kedi gibi görünmek için defalarca kez estetik operasyon geçiren Avner, görünümü değiştirmeden önce bilgisayar teknisyeni olarak çalışıyordu. Ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry'nin canlandırdığı "Catwoman" (Kedi Kadın) gibi görünmese de Dennis Avner, geçirdiği ameliyatlardan sonra ve yüzüne yaptırdığı dövmelerle görenleri hayretler içinde bırakıyordu.

Sanat için koluna üçüncü kulağını yaptırdı! Mikrofon yerleştirmek istiyorSanat için koluna üçüncü kulağını yaptırdı! Mikrofon yerleştirmek istiyor

KIZILDERİLİ İNANCI ETKİLİ OLDU

1

Kızılderili inancına göre kendisinin kedi soyundan geldiğini düşünen Avner, sosyal medya ‘Stalker Cat’ ismini kullanıyordu. Atalarının kedi olduğuna inanan Avner, estetik müdahaleyle üst dudağını kaldırttı ve burnunu küçülttürdü. Kalıcı dövmelerle yüzü ve vücuduna kedi motifleri yaptırdı. Ağız bölgesinde bulunan piercingler sayesinde her sabah sentetik kedi bıyığ dahi yerleştirdi. ‘Dünyanın en modifiye edilmiş insanı’ ünvanına sahip Anver, kendisini bu şekilde daha çok sevdiğini dile getiriyordu.

ÖLÜMÜ GİZEMİNİ KORUYOR

2

Kedi bıyığından kulaklarına, sivri dişlerden mekanik bir kuyruğa kadar kedilerin pek çok özelliğini kendisini entegre etmeyi başaran Avner, 2012 yılında vefat etti. Vücudundaki değişimlerle adından sıklıkla söz ettiren Avner’in ölüm nedeni açıklanmadı. Avner'in ölüm sebebi olarak henüz açıklanmasa da olayın intihar olabileceği açıklandı.

Ejderha görünümü kazanmak için servet harcadı! Şimdi ise cinsiyetsiz olmaya karar verdiEjderha görünümü kazanmak için servet harcadı! Şimdi ise cinsiyetsiz olmaya karar verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde! Binlerce dolar kazanıyorYıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde! Binlerce dolar kazanıyor
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
Şansın bu kadarı! Kendi buluşu ölümüne neden olduŞansın bu kadarı! Kendi buluşu ölümüne neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.