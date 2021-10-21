Sanat için koluna üçüncü kulağını yaptırdı! Mikrofon yerleştirmek istiyor

Sağlıklı bir kulağın bütün organlarına sahip olan üçüncü kulak için dünyaca ünlü sanatçı, 1996 yılından beri çalışıyor. Korkutucu derecede gerçek gibi görünen üçüncü kulağını sanat çalışmalarında kullanacağını ifade eden Sterlac, “Sanat şaşırtıcı olduğu kadar ilgi çekicidir. Kaygı yarattığından dolayı belirsizliğin çokanlamlılığı ve aldığı tepkiler, insanın dünyayı başka yönleriyle de algılamaya iter” dedi.

“BU DOĞAL BİR UZANTI”

Estetik operasyonlar sayesinde üçüncü bir kulağa kavuşmasının hayatının doğal bir uzantısı olduğunu dile getiren Sterlarc bu sanat için yaptığını söyledi. Üçüncü kulağına bir mikrofon yerleştirmeyi planlayan Sterlarc, “İnsan olmanın ne demek olduğu artık biyolojik yapınızla belirlenmeyecek. Daha çok size entegre edilmiş, parçanız haline gelmiş elektronikler buna karar verecek” ifadelerini kullandı.



