Keenetic Ultra : Amiral gemisi görücüye öıktı

Keenetic Ultra, tasarım çizgisi itibarıyla diğer Keenetic ürünlerinden pek de farklı değil. Şık bir görünüme sahip ve ilk bakışta büyük antenleri dikkat çekiyor. Tabii bu antenleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ürünü ister masanızda kullanın, isterseniz de duvara asın, seçim size kalmış.

536 gram ağırlıktaki üründe pek çok detay mevcut. Örneğin sağ yan tarafında fonksiyon tuşları ve 2 tane USB bağlantı noktası var. Bunlardan bir tanesi 2, diğeri de 3.0 destekli. Böylece isterseniz yazıcı ve USB sürücüleri ek cihazlar takabilir, isterseniz kendinize özel FTP sunucuları oluşturabilirsiniz.

Ürünün arka tarafına baktığımızda ise, ethernet portlarını ve tabii ki fiber optik bağlantı için SFP portunu görüyoruz. Keenetic Ultra, evde ya da ofisinizde size yüksek bir performans sunabilmek için tasarlandı. Tabii burada farklı çalışma modlarından da söz edebiliriz. İsterseniz bu ürünü bir access point olarak da kullanabilir, kablosuz ağınızı geliştirerek ağa bağlı birden fazla cihazın daha iyi sonuçlara kavuşmasını sağlayabilirsiniz.