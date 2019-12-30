Keenetic Ultra : Amiral gemisi görücüye öıktı

Keenetic Ultra, tasarım çizgisi itibarıyla diğer Keenetic ürünlerinden pek de farklı değil. Şık bir görünüme sahip ve ilk bakışta büyük antenleri dikkat çekiyor. Tabii bu antenleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ürünü ister masanızda kullanın, isterseniz de duvara asın, seçim size kalmış.
536 gram ağırlıktaki üründe pek çok detay mevcut. Örneğin sağ yan tarafında fonksiyon tuşları ve 2 tane USB bağlantı noktası var. Bunlardan bir tanesi 2, diğeri de 3.0 destekli. Böylece isterseniz yazıcı ve USB sürücüleri ek cihazlar takabilir, isterseniz kendinize özel FTP sunucuları oluşturabilirsiniz.
Ürünün arka tarafına baktığımızda ise, ethernet portlarını ve tabii ki fiber optik bağlantı için SFP portunu görüyoruz. Keenetic Ultra, evde ya da ofisinizde size yüksek bir performans sunabilmek için tasarlandı. Tabii burada farklı çalışma modlarından da söz edebiliriz. İsterseniz bu ürünü bir access point olarak da kullanabilir, kablosuz ağınızı geliştirerek ağa bağlı birden fazla cihazın daha iyi sonuçlara kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
Daha önce bahsettiğimiz Keenetic cihazları gibi bu ürünün de kurulumu ve kullanımı gerçekten çok kolay. Gerekli bağlantıları gerçekleştirip ürünü prize taktıktan sonra ister my.keenetic.com adresi üzerinden, isterseniz de Android ve iOS için hazırlanan ücretsiz Keenetic uygulaması üzerinden kurulumu yapabilirsiniz. Cihazın altında kullanıcı adı ve şifre gibi bilgiler var, hatta bir QR kodu da bulunmakta. Dolayısıyla sadece bu kodu okutarak da akıllı telefonunuz üzerinden kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
Amiral gemisi Keenetic Ultra ile yüksek performanslı internet!
MT7621A 880 MHz çift çekirdekli işlemciye, 256MB DDR3 RAM’e ve 128MB flash hafızaya sahip olan cihaz, iyi bir çalışma performansı sergiliyor. Kablosuz olarak 2.4 GHz ve 5GHz dual band desteği sunan ürün, dediğimiz gibi akıllı telefon uygulaması ya da PC web arayüzü üzerinden rahatlıkla yönetilebiliyor.
Kontrol paneline giderek cihaza bağlı diğer cihazları görebilir, bağlantı gün ve hızları üzerine düzenlemeler yapabilir, aile ve misafir ağları oluşturabilirsiniz. Pek çok güvenlik detayını barındıran ve kısa aralıklarla güncelleme alan Keenetic Ultra, aynı zamanda reklam engelleyici, ebeveyn kontrolü ve Torrent istemcisi gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.
Toparlamak gerekirse Keenetic Ultra, aynı anda birden fazla cihazın bağlı olduğu bir ev ya da iş fiber internet ağı için güçlü bir çözüm. Bir yandan online oyunlar oynarken bir yandan da yüksek çözünürlüklü dizileri takip edebilir, “yavaş bağlantı” gibi can sıkıcı detayları geride bırakabilirsiniz. Tabii bu ürünün de diğer Keenetic’lerle birlikte uyumlu çalıştığını ve Mesh sistemine destek verdiğini belirtelim.
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