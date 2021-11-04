Yemeye doyamayacağınız, herkesin hayran kalacağı bir pasta tarifi! Üstelik kek kalıbında yapılıyor

Tatlı ihtiyacınızı karşılamak için bol çikolata içeren pastalar tüketerek keyif yapabilirsiniz. Kahveyle ya da çayla tüketildiği zaman ayrı bir keyif veren pastaların yapımı ise oldukça kolay. Kek kalıbı kullanarak da farklı bir teknikle pasta hazırlamanız mümkün. Siz de evde lezzetine doyum olmayan pastalar yapmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

KEK KALIBINDA PASTA TARİFİ

MALZEMELER

4 yumurta

1 adet yumurta sarısı

Yaklaşık 2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı kakao

5 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket çikolata sosu

1 paket toz krem şanti

Yaklaşık 40 gram bitter çikolata

HAZIRLANIŞI