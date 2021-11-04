Yemeye doyamayacağınız, herkesin hayran kalacağı bir pasta tarifi! Üstelik kek kalıbında yapılıyor

Tatlı ihtiyacınızı karşılamak için bol çikolata içeren pastalar tüketerek keyif yapabilirsiniz. Kahveyle ya da çayla tüketildiği zaman ayrı bir keyif veren pastaların yapımı ise oldukça kolay. Kek kalıbı kullanarak da farklı bir teknikle pasta hazırlamanız mümkün. Siz de evde lezzetine doyum olmayan pastalar yapmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.
MALZEMELER
4 yumurta
1 adet yumurta sarısı
Yaklaşık 2 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı kakao
5 su bardağı süt
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 paket çikolata sosu
1 paket toz krem şanti
HAZIRLANIŞI
Kek kalıbında pasta yapmak için pastanın pandispanya kısmını ve muhallebi bölümünü ayrı olarak hazırlamanız gerekir.
Pandispanya hazırlamak için 1 su bardağı şekeri ve 4 adet yumurtayı çırpın.
Ardından karışıma 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı kakao ekleyerek çırpmaya devam edin.
Kek kalıbınıza biraz tereyağı sürerek yağlayın, bu sayede kekin yapışmasını önlersiniz. Ardından hazırladığınız hamuru kalıba dökün.
Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Kek karışımını fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
Muhallebiyi hazırlarken 3 su bardağı sütü, 2 yemek kaşığı unu, 1 yemek kaşığı nişastayı, 1 adet yumurta sarısını ve 4 yemek kaşığı şekeri tencerede karıştırmaya başlayın ve pişirin.
Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
Muhallebiyi soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra 1 paket toz krem şanti ekleyin ve çırpın.
Fırından çıkardığınız keki soğumaya bırakın ve soğuduktan sonra keki üç ayrı parçaya bölün.
Ayırdığınız parçalara teker teker 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı kakao sürüp keki ıslatın.
Ardından keke krema sürün.
40 gram bitter çikolata ve 2 su bardağı süt kullanarak sos yapın ve soğumaya bırakın. Soğuttuğunuz çikolata sosunu kekin üzerine dökün.
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