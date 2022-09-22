Kek tarifi: Ev yapımı kek nasıl yapılır? Videolu kek tarifi

Kek tarifi için herkesin kendi farklı yöntemleri mutlaka oluyor. Anne eli değişmiş mis gibi ev yapımı kek için bilmeniz gereken en önemli nokta ise kek tarifi için kullanılan malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması gerektiğidir. Kek yapmak için çok aceleniz yoksa sütü, yumurtayı mutlaka önceden buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Kek tarifi hazırlarken sade kek tarifi olarak yola çıkmış olabilirsiniz. Ancak son dakikada evde eğer varsa ev yapımı kekin içine kakao ekleyebilir, portakal kabuğu rendeleyebilir, tarçın koyabilir hatta kuru üzüm gibi kuru meyvelerle süsleyebilirsiniz. İşte size adım adım klasik kek tarifi...
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