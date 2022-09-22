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Kek tarifi: Ev yapımı kek nasıl yapılır? Videolu kek tarifi

22.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kek tarifi aradığınız zaman karşınızı binlerce farklı tarif çıkabilir. Canınız çektiğinde saat kaç olursa olsun en basit haliyle yapabileceğiniz mükemmel kek tarifi ile karşınızdayız. Ev yapımı kek ile usta aşçılara taş çıkarın. Kek tarifi için malzemeler ise düşündüğünüzden daha az. Videolu kek tarifi ile adım adım ev yapımı kek yapmayı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Dilim 150kal

Kek tarifi için herkesin kendi farklı yöntemleri mutlaka oluyor. Anne eli değişmiş mis gibi ev yapımı kek için bilmeniz gereken en önemli nokta ise kek tarifi için kullanılan malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması gerektiğidir. Kek yapmak için çok aceleniz yoksa sütü, yumurtayı mutlaka önceden buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Kek tarifi hazırlarken sade kek tarifi olarak yola çıkmış olabilirsiniz. Ancak son dakikada evde eğer varsa ev yapımı kekin içine kakao ekleyebilir, portakal kabuğu rendeleyebilir, tarçın koyabilir hatta kuru üzüm gibi kuru meyvelerle süsleyebilirsiniz. İşte size adım adım klasik kek tarifi...

MALZEMELER

  • 3 yumurta
  • 1 buçuk bardak şeker
  • 1 bardak ayçiçeği yağı
  • 1 bardak süt
  • 3 bardak un
  • 1 vanilya
  • 1 kabartma tozu

TARİF

1. Adım

Kek hamurunu karıştırmak için geniş bir kap hazırlayın.

2. Adım

İçine 3 yumurtayı ve bir bardak şekeri ekleyin.

3. Adım

Blender yardımıyla karıştırın.

4. Adım

Şeker eridikten sonra bir bardak ayçiçeği yağını ekleyerek karıştırmaya devam edin.

5. Adım

Peşinden bir bardak sütü ekleyin ve karıştırın.

6. Adım

Tüm malzeme kıvamını aldığında bir bardak unu, bir vanilya ve bir kabartma tozu ile birlikte karışımın için ekleyin.

7. Adım

Yavaş yavaş diğer iki bardak unu da karıştırarak karışımın içine eklemeye devam edin.

8. Adım

Kek kalıbını margarinle yağlayın, üzerine un serpiştirin.

9. Adım

Kek hamurunu kalıba dökün.

10. Adım

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında fansız ayarda pişirmeye bırakın.

11. Adım

Yaklaşık 40 dakikada pişecektir.


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