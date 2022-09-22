Kek tarifi: Ev yapımı kek nasıl yapılır? Videolu kek tarifi

Kek tarifi için herkesin kendi farklı yöntemleri mutlaka oluyor. Anne eli değişmiş mis gibi ev yapımı kek için bilmeniz gereken en önemli nokta ise kek tarifi için kullanılan malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması gerektiğidir. Kek yapmak için çok aceleniz yoksa sütü, yumurtayı mutlaka önceden buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Kek tarifi hazırlarken sade kek tarifi olarak yola çıkmış olabilirsiniz. Ancak son dakikada evde eğer varsa ev yapımı kekin içine kakao ekleyebilir, portakal kabuğu rendeleyebilir, tarçın koyabilir hatta kuru üzüm gibi kuru meyvelerle süsleyebilirsiniz. İşte size adım adım klasik kek tarifi...

TARİF

Kek hamurunu karıştırmak için geniş bir kap hazırlayın.

İçine 3 yumurtayı ve bir bardak şekeri ekleyin.

Blender yardımıyla karıştırın.

Şeker eridikten sonra bir bardak ayçiçeği yağını ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Peşinden bir bardak sütü ekleyin ve karıştırın.

Tüm malzeme kıvamını aldığında bir bardak unu, bir vanilya ve bir kabartma tozu ile birlikte karışımın için ekleyin.

Yavaş yavaş diğer iki bardak unu da karıştırarak karışımın içine eklemeye devam edin.

Kek kalıbını margarinle yağlayın, üzerine un serpiştirin.

Kek hamurunu kalıba dökün.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında fansız ayarda pişirmeye bırakın.

Yaklaşık 40 dakikada pişecektir.