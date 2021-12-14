YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kekinize aroma veriyor, kabarmasına yardımcı oluyor! Kek yaparken süt ve yoğurt kullanmanın yarattığı farklar

Kekinize aroma veriyor, kabarmasına yardımcı oluyor! Kek yaparken süt ve yoğurt kullanmanın yarattığı farklar

14.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumuşacık, iyi kabarmış bir kek, bir de ağızda dağılıyorsa ondan daha ne beklenir ki? Canınız aniden tatlı çektiğinde, misafir geldiğinde veya çayın yanında atıştırmalık bir şeyler aradığınızda imdadınıza yetişiyor ev yapımı kekler. Temelde un, yumurta ve şeker kullanarak hazırlayabileceğiniz kekinizin, süt ve yumurta ilavesiyle nasıl değişeceğine gelin birlikte göz atalım.

Kekinize aroma veriyor, kabarmasına yardımcı oluyor! Kek yaparken süt ve yoğurt kullanmanın yarattığı farklar

Kek yapımı oldukça basit gibi görünse de, mükemmel kekin kıvamını ve tadını her zaman aynı şekilde tutturmak zor. Bunun için tüm malzemelerin ölçülerinin iyi ayarlanması gerekiyor. Aynı zamanda, tarifinize biraz süt veya yoğurt ilave etmek, daha fazla kabaran ve ağızda dağılan bir kek yapmanıza yardımcı olabilir. Detaylar yazımızda.

SÜT İLE DAHA YUMUŞAK KEKLER YAPABİLİRSİNİZ

Kekleriniz puf puf kabarsın, yumuşacık olsun istiyorsanız, tarifinizde su yerine süt kullanabilirsiniz. Kek yaparken, kekin hamuruna biraz süt veya yoğurt gibi laktoz içeren ıslak malzemeler eklemek, hamuru daha akışkan bir hale getirir. Süt ve yoğurttaki laktoz, un proteinleriyle birleşerek glüten oluşumunu azaltır ve kekinizin piştikten sonra da kurumasını önler.

SÜTÜ BAZ OLARAK KULLANMAK KEKİNİZE RENK VE AROMA VERİR

Baharatlı bir kek yapıyorsanız, bunu bir de süt ekleyerek deneyin. Kek hamurunda kullandığınız süt çok iyi bir baz görevi görür ve aynı zamanda kekinizin renk ve aromasını ön plana çıkarır.

YOĞURT BAZLI KEKLERDE TATLAR DAHA ZENGİN HALE GELİR

Çikolata, frambuaz, pekmez, vanilya gibi soslar, kekin aromasını artıran süt ve yoğurt ile daha da zengin hale gelebilir. Aromalı bir kek yapmak istiyorsanız hamuruna biraz yoğurt eklemek, kekin emiciliğini artırabilir. Daha gözenekli bir yapıya sahip olan kek hamuru, soslarla daha iyi bütünleşir.

YOĞURT KULLANILAN KEKLER DAHA NEMLİ BİR DOKUYA SAHİP OLUR

Yoğurt, kekinizin daha nemli ve yoğun bir dokuya sahip olmasını sağlar, aynı zamanda kek hamurunda fazla yağ kullanımının önüne geçer. Yoğurtlu kekler de, aynı süt bazlı kekler gibi laktoz içerdiğinden glüten oluşumunu azaltarak kekin piştikten sonra kurumasına engel olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Yöresel tatları sevenlere geliyor! Pazar kahvaltılarınızın yıldızı olacakYöresel tatları sevenlere geliyor! Pazar kahvaltılarınızın yıldızı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

İntiharı sonrasında kahreden detaylar ortaya çıktı

İntiharı sonrasında kahreden detaylar ortaya çıktı

Sevgilisi hayatını kaybetti! Arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü

Sevgilisi hayatını kaybetti! Arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü

Hilal Altınbilek, sevgilisi Metin Hara ile evlilik yolunda

Hilal Altınbilek, sevgilisi Metin Hara ile evlilik yolunda

Sevgilisi, kendisinden 15 yaş küçük

Sevgilisi, kendisinden 15 yaş küçük

İlginizi Çekebilir

Mis gibi tencere yemekleri için en iyi granit tencere setleri

Mis gibi tencere yemekleri için en iyi granit tencere setleri

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Yemek masalarını şıklaştırma zamanı!

Yemek masalarını şıklaştırma zamanı!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.