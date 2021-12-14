Kekinize aroma veriyor, kabarmasına yardımcı oluyor! Kek yaparken süt ve yoğurt kullanmanın yarattığı farklar

Kek yapımı oldukça basit gibi görünse de, mükemmel kekin kıvamını ve tadını her zaman aynı şekilde tutturmak zor. Bunun için tüm malzemelerin ölçülerinin iyi ayarlanması gerekiyor. Aynı zamanda, tarifinize biraz süt veya yoğurt ilave etmek, daha fazla kabaran ve ağızda dağılan bir kek yapmanıza yardımcı olabilir. Detaylar yazımızda.

SÜT İLE DAHA YUMUŞAK KEKLER YAPABİLİRSİNİZ

Kekleriniz puf puf kabarsın, yumuşacık olsun istiyorsanız, tarifinizde su yerine süt kullanabilirsiniz. Kek yaparken, kekin hamuruna biraz süt veya yoğurt gibi laktoz içeren ıslak malzemeler eklemek, hamuru daha akışkan bir hale getirir. Süt ve yoğurttaki laktoz, un proteinleriyle birleşerek glüten oluşumunu azaltır ve kekinizin piştikten sonra da kurumasını önler.

SÜTÜ BAZ OLARAK KULLANMAK KEKİNİZE RENK VE AROMA VERİR

Baharatlı bir kek yapıyorsanız, bunu bir de süt ekleyerek deneyin. Kek hamurunda kullandığınız süt çok iyi bir baz görevi görür ve aynı zamanda kekinizin renk ve aromasını ön plana çıkarır.

YOĞURT BAZLI KEKLERDE TATLAR DAHA ZENGİN HALE GELİR

Çikolata, frambuaz, pekmez, vanilya gibi soslar, kekin aromasını artıran süt ve yoğurt ile daha da zengin hale gelebilir. Aromalı bir kek yapmak istiyorsanız hamuruna biraz yoğurt eklemek, kekin emiciliğini artırabilir. Daha gözenekli bir yapıya sahip olan kek hamuru, soslarla daha iyi bütünleşir.

YOĞURT KULLANILAN KEKLER DAHA NEMLİ BİR DOKUYA SAHİP OLUR

Yoğurt, kekinizin daha nemli ve yoğun bir dokuya sahip olmasını sağlar, aynı zamanda kek hamurunda fazla yağ kullanımının önüne geçer. Yoğurtlu kekler de, aynı süt bazlı kekler gibi laktoz içerdiğinden glüten oluşumunu azaltarak kekin piştikten sonra kurumasına engel olur.

