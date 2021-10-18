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Ne yaparsanız yapın kekiniz kabarmıyor mu? Bu teknikleri uygularsanız...

18.10.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Puf puf kabaran ve kocaman kekleri hepimiz seviyoruz. Ancak ne yazık ki bazen keklerimiz o kadar kabarmayabiliyor. Peki nerede yanlış yapıyoruz dersiniz? Malzemeyi mi yanlış kullanıyoruz, yoksa teknikleri mi yanlış uyguluyoruz? Gelin, kabarmayan keklere çözüm olacak ipuçlarını hep birlikte inceleyelim.

Ne yaparsanız yapın kekiniz kabarmıyor mu? Bu teknikleri uygularsanız...

Sevdiklerimize, misafirlerimize ve ailemize hazırladığımız beş çayı sofralarının baş tacı olan kekin tadı çok lezzetli. Ancak yapmak her zaman kolay olmayabiliyor çünkü kolay sandığımız kekin yapılışının bile bir sürü ayrıntısı var. Kek yaparken çırpma şekli, çırpma süresi, pişirme şekli ve pişirme süresinin ince ince hesaplanması gerekiyor. Kullandığınız un ve diğer malzemeler de kekin kıvamını etkileyebiliyor. Siz de misafirlerinize sünger gibi kabaran kekler hazırlamak istiyorsanız, tam adresine geldiniz. İşte "Kekim kabarmıyor" diyenler için küçük püf noktaları...

KEKİM KABARMIYOR DİYENLER İÇİN İPUÇLARI

  • Kek yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamurun güzel bir kıvama ulaşması.

  • Malzemelerinizin hepsinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Yumurta, sıvı yağ ve süt gibi malzemeleri kek yapmadan 1 saat önce hazırlayın ve oda sıcaklığına gelmesini sağlayın.

  • Peki kıvamı nasıl koruyacağız? Kıvamı güzel bir kek elde etmek için malzemeleri verilen sıraya göre ve azar azar eklemeniz gerekiyor.

  • Sıvı malzemeleri karıştırırken mikser kullanın. Katı malzemeleri ise spatula ile karıştırın. Yavaş yavaş karıştırmaya özen gösterin.

  • Un, kabarma tozu ve vanilini eklemeden önce elemeyi ihmal etmeyin.

  • Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar iyice çırpın.

  • Şimdi sizi vezir edecek bir kek hazırlamak için farklı bir uygulama anlatıyoruz. Yumurtanın akını ayırın ve mikserle krem şanti kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından yumurta sarısını ve şekeri ayrı bir kapta çırpın. Bu karışımın üzerine tüm malzemeleri sırasıyla, yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın. En son yumurta akını karışımın içine alın ve spatula ile dışarıdan içe doğru yavaş yavaş karıştırın. Bu aşamalardan sonra kekinizin kabarmama ihtimali yok.

  • Kek hamuru hazır olduktan sonra hiç beklemeden fırına alın.

  • Fırını önceden ısıtmayı ihmal etmeyin.

  • Kekiniz iyice kabarana kadar fırının kapağını hiç açmayın.

  • Kekiniz piştikten sonra hemen fırından alın ve dilimlemek için soğumasını bekleyin. Böylece kekinizi dağılmadan servis edebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
kek tarifi
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