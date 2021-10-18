Ne yaparsanız yapın kekiniz kabarmıyor mu? Bu teknikleri uygularsanız...

Sevdiklerimize, misafirlerimize ve ailemize hazırladığımız beş çayı sofralarının baş tacı olan kekin tadı çok lezzetli. Ancak yapmak her zaman kolay olmayabiliyor çünkü kolay sandığımız kekin yapılışının bile bir sürü ayrıntısı var. Kek yaparken çırpma şekli, çırpma süresi, pişirme şekli ve pişirme süresinin ince ince hesaplanması gerekiyor. Kullandığınız un ve diğer malzemeler de kekin kıvamını etkileyebiliyor. Siz de misafirlerinize sünger gibi kabaran kekler hazırlamak istiyorsanız, tam adresine geldiniz. İşte "Kekim kabarmıyor" diyenler için küçük püf noktaları...

KEKİM KABARMIYOR DİYENLER İÇİN İPUÇLARI