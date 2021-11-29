YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bayatlamasından korkmayın! Evde yaptığınız mis gibi kekleri uzun süre tazecik saklamak için ipuçları

Bayatlamasından korkmayın! Evde yaptığınız mis gibi kekleri uzun süre tazecik saklamak için ipuçları

29.11.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mis gibi kokan, pamuk gibi puf puf kabaran, tazecik ve enfes bir kek yaptınız. Ancak tamamını birden tüketemeyeceksiniz ve hemencecik bozulmasından mı korkuyorsunuz? Üzülmeyin! Birkaç pratik ipucu ile pofuduk kekinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? Merak edenler için cevabı yazımızda!

Bayatlamasından korkmayın! Evde yaptığınız mis gibi kekleri uzun süre tazecik saklamak için ipuçları

Bir kekten beklenenler; yumuşacık olması, bulut gibi kabarması, şekerinin de tam kıvamında olması... Ah, bir de uzun süre taze kalsa! "Mis gibi bir kek yaptım ama çöpe gidecek!" diyenleri böyle alalım. Kek tariflerinize nişasta ekleyebilir, kek kabınızın içine parşömen kağıdı serebilir veya bir parça esmer şeker koyabilir, kekinizi derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İşte, her daim tazecik keklerin püf noktaları...

KEK TARİFLERİNİZE NİŞASTA EKLEYİN

  • Nişasta, hamur işlerinin tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı oluyor.

  • Aynı zamanda malzemeleri bağlayıcı özelliğe sahip olan nişasta, kekinizi daha pofuduk hale getiriyor.

  • Nişasta kullandığınız kekin tarifinde un miktarını da aynı oranda azaltabilirsiniz. Hatta glüten hassasiyetiniz varsa yalnızca nişasta ile de kek pişirmeniz mümkün.

  • Hem pamuk gibi yumuşacık hem de uzun süre bozulmadan tazecik kalan kekler için nişastayla denemeler yapmaya başlayabilirsiniz.

KEKİNİZİ SAKLADIĞINIZ KABIN İÇİNE PARŞÖMEN KAĞIDI KOYUN

  • Kekinizi pişirip soğuttuktan sonra, kilitli buzdolabı poşetinde veya kapaklı bir kapta 7 güne kadar saklayabilirsiniz.

  • Kekin daha uzun süre taze kalmasını istiyorsanız koyduğunuz kabın içine bir parça parşömen kağıdı serin ve kekinizi bununla kaplayın.

  • Zamanında tüketilemeyecek durumdaki kekinizi, daha uzun süre taze tutmak için dilimleyip kilitli buzdolabı poşetine koyun ve kapatmadan önce içine bir parça esmer şeker koyun. Kekin daha uzun süre bozulmadan durduğunu göreceksiniz.

HEMEN TÜKETEMEDİĞİNİZ KEKLERİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAYABİLİRSİNİZ

  • Pişirip hemen tüketemediğiniz ve bayatlamasından endişe ettiğiniz kekinizi derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

  • Kekinizi bir seferde tüketeceğiniz büyüklükte porsiyonlara bölün ve buzdolabı poşetlerine koyup ağzını sıkıca kapatın.

  • Buzdolabı poşetiniz yoksa streç film de işinizi görecektir.

  • Kekiniz kremalı değilse üç ay kadar dondurucuda muhafaza etmeniz mümkün. Eğer içeriğinde krema varsa bu süre bir buçuk ay olarak kısalıyor.

  • Keki dondurucuya koymadan önce üzerine tarihini yazmak işinizi oldukça kolaylaştıracak.

  • Paketlediğiniz kek dilimlerinin üzerine ağır yiyecekler koymamaya özen gösterin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyorBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyor
PARTNEREski eşini afettiEski eşini afetti
İçindeki malzemeye kimse karşı koyamıyorİçindeki malzemeye kimse karşı koyamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

MasterChef'te şaşırtan eleme! İddialı isim veda etti

MasterChef'te şaşırtan eleme! İddialı isim veda etti

Pijamalı ev hali olay oldu!

Pijamalı ev hali olay oldu!

Ünlü şarkıcının acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcının acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

Kırmızı pancar turşusu tarifi

Kırmızı pancar turşusu tarifi

İlginizi Çekebilir

Mutfakta sağlık ve güven için döküm tava tavsiyeleri

Mutfakta sağlık ve güven için döküm tava tavsiyeleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.