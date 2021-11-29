Bayatlamasından korkmayın! Evde yaptığınız mis gibi kekleri uzun süre tazecik saklamak için ipuçları

Bir kekten beklenenler; yumuşacık olması, bulut gibi kabarması, şekerinin de tam kıvamında olması... Ah, bir de uzun süre taze kalsa! "Mis gibi bir kek yaptım ama çöpe gidecek!" diyenleri böyle alalım. Kek tariflerinize nişasta ekleyebilir, kek kabınızın içine parşömen kağıdı serebilir veya bir parça esmer şeker koyabilir, kekinizi derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İşte, her daim tazecik keklerin püf noktaları...

KEK TARİFLERİNİZE NİŞASTA EKLEYİN

Nişasta, hamur işlerinin tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı oluyor.

Aynı zamanda malzemeleri bağlayıcı özelliğe sahip olan nişasta, kekinizi daha pofuduk hale getiriyor.

Nişasta kullandığınız kekin tarifinde un miktarını da aynı oranda azaltabilirsiniz. Hatta glüten hassasiyetiniz varsa yalnızca nişasta ile de kek pişirmeniz mümkün.

Hem pamuk gibi yumuşacık hem de uzun süre bozulmadan tazecik kalan kekler için nişastayla denemeler yapmaya başlayabilirsiniz.

KEKİNİZİ SAKLADIĞINIZ KABIN İÇİNE PARŞÖMEN KAĞIDI KOYUN

Kekinizi pişirip soğuttuktan sonra, kilitli buzdolabı poşetinde veya kapaklı bir kapta 7 güne kadar saklayabilirsiniz.

Kekin daha uzun süre taze kalmasını istiyorsanız koyduğunuz kabın içine bir parça parşömen kağıdı serin ve kekinizi bununla kaplayın.

Zamanında tüketilemeyecek durumdaki kekinizi, daha uzun süre taze tutmak için dilimleyip kilitli buzdolabı poşetine koyun ve kapatmadan önce içine bir parça esmer şeker koyun. Kekin daha uzun süre bozulmadan durduğunu göreceksiniz.

HEMEN TÜKETEMEDİĞİNİZ KEKLERİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAYABİLİRSİNİZ

Pişirip hemen tüketemediğiniz ve bayatlamasından endişe ettiğiniz kekinizi derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

Kekinizi bir seferde tüketeceğiniz büyüklükte porsiyonlara bölün ve buzdolabı poşetlerine koyup ağzını sıkıca kapatın.

Buzdolabı poşetiniz yoksa streç film de işinizi görecektir.

Kekiniz kremalı değilse üç ay kadar dondurucuda muhafaza etmeniz mümkün. Eğer içeriğinde krema varsa bu süre bir buçuk ay olarak kısalıyor.

Keki dondurucuya koymadan önce üzerine tarihini yazmak işinizi oldukça kolaylaştıracak.

Paketlediğiniz kek dilimlerinin üzerine ağır yiyecekler koymamaya özen gösterin.



