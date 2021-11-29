Bayatlamasından korkmayın! Evde yaptığınız mis gibi kekleri uzun süre tazecik saklamak için ipuçları

Bir kekten beklenenler; yumuşacık olması, bulut gibi kabarması, şekerinin de tam kıvamında olması... Ah, bir de uzun süre taze kalsa! "Mis gibi bir kek yaptım ama çöpe gidecek!" diyenleri böyle alalım. Kek tariflerinize nişasta ekleyebilir, kek kabınızın içine parşömen kağıdı serebilir veya bir parça esmer şeker koyabilir, kekinizi derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İşte, her daim tazecik keklerin püf noktaları...
Nişasta, hamur işlerinin tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı oluyor.
Aynı zamanda malzemeleri bağlayıcı özelliğe sahip olan nişasta, kekinizi daha pofuduk hale getiriyor.
Nişasta kullandığınız kekin tarifinde un miktarını da aynı oranda azaltabilirsiniz. Hatta glüten hassasiyetiniz varsa yalnızca nişasta ile de kek pişirmeniz mümkün.
Kekinizi pişirip soğuttuktan sonra, kilitli buzdolabı poşetinde veya kapaklı bir kapta 7 güne kadar saklayabilirsiniz.
Kekin daha uzun süre taze kalmasını istiyorsanız koyduğunuz kabın içine bir parça parşömen kağıdı serin ve kekinizi bununla kaplayın.
Pişirip hemen tüketemediğiniz ve bayatlamasından endişe ettiğiniz kekinizi derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.
Kekinizi bir seferde tüketeceğiniz büyüklükte porsiyonlara bölün ve buzdolabı poşetlerine koyup ağzını sıkıca kapatın.
Buzdolabı poşetiniz yoksa streç film de işinizi görecektir.
Kekiniz kremalı değilse üç ay kadar dondurucuda muhafaza etmeniz mümkün. Eğer içeriğinde krema varsa bu süre bir buçuk ay olarak kısalıyor.
Keki dondurucuya koymadan önce üzerine tarihini yazmak işinizi oldukça kolaylaştıracak.
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