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Kekinizi bu hatalar mahvediyor! Kek pişirme süresi meğer...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 11:03 | Son Güncelleme:
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Kekinizi bu hatalar mahvediyor! Kek pişirme süresi meğer...

Kek yapmak için kullandığınız kalıp, kekinizi ne kadar süre ve hangi sıcaklıkta pişirmeniz gerektiğini etkileyebilir. Kek yaparken yumurtalarınız oda sıcaklığında olmalıdır. Kek veya herhangi bir tatlı pişirirken pişirmeye başlamadan önce tarifinizi okumak çok önemlidir. Bugün size sıklıkla yapılan kek pişirme hatalarından bahsediyoruz.

Sıcak ve lezzetli bir kek kötü ruh halini anında düzeltecek güçlü bir etkiye sahip. Ancak kek pişirmek kolay bir şey gibi görünse de bazı püf noktaları gözardı edildiğinde hatalar kaçınılmaz oluyor ve hazır aldığınız keklerdeki o etkiyi yakalayamayabiliyorsunuz. İşte kek pişirirken yapabileceğiniz sekiz hata.

Başlamadan önce tarifinizi dikkatlice okumamak basit hatalara yol açabilir. Başlamadan önce talimatları iyice okuyun. Çoğu zaman, çikolatanın tereyağına oranı beklediğinizden farklı olabilir. Veya tarif, tereyağı ve şekeri birlikte krema haline getirmek yerine, şekere eritilmiş tereyağı eklemeyi isteyebilir.

Pişirme sürenizi ve sıcaklığınızı fırınınıza uyacak şekilde ayarlamamak, aşırı pişmiş keklere yol açabilir. Tariflerin belirli kalıp türlerini gerektirmesinin bir nedeni var. The Food Network'e göre birkaç cm'lik fark bile etkili olabiliyor. Örneğin, daha uzun, daha düz bir kalıpta daha ince kekler, daha küçük, daha uzun bir kalıpta daha kalın kekler hızlı pişer, bu nedenle pişirme süresini izlediğinizden ve buna göre ayarladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, fazla pişmiş tatlılara sahip olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Kekinizin tadını etkileyebileceği için kullandığınız çikolata türüne dikkat etmeniz gerekir. Kekler için en iyi çikolataya ihtiyacınız var. Sonuçta, çikolata tatlıların odak noktasıdır. Çikolata kullanmak size kekinizin tatlılığı üzerinde en fazla kontrolü verir. Ancak tarifiniz sütlü çikolata veya yarı tatlı gibi daha tatlı çikolata gerektiriyorsa, tarifinizin şeker seviyelerini buna göre ayarlamak isteyeceksiniz.

Malzemelerinizin doğru şekilde karıştırılmaması düzensiz bir hamur oluşmasına neden olabilir.Beş ana malzemeyi (çikolata, tereyağı, şeker, yumurta, un) ekledikten sonra, iyi karıştırmazsanız kekinizden en iyi sonucu alamazsınız. Yumurtaları ve şekeri soluk sarı bir renk haline gelene kadar çırpmak, unu katlayarak karıştırmak oldukça önemli.

Fırından çıkarır çıkarmaz keki kesmeyinÇikolata uzmanı Alice Medrich'in kekleri hızla soğutmak için bir numarası var. Buz banyosu oluşturmayı öneriyor. Kek kalıbı fırından çıkar çıkmaz soğuk kaba koyun. Bu, kekleri 'şok edecek' ve pişirmeyi hemen durdurmalarına neden olacaktır.

Yumurtalarınızın sıcaklığı bir fark yaratır. soğuk yumurtalar oda sıcaklığındakiler kadar karışmaz ve bu kekinizi kötü etkileyebilir. Bu yüzden, yumurtalarınızı başlamadan en az 30 dakika önce buzdolabından çıkarmayı planlayın.

Harika kek dokusu için hamurunuzu fazla karıştırmaktan kaçının. Hamurunuzu aşırı karıştırmak, keke çok fazla hava girmesine ve bu da doku değişikliğine neden olabilir. Kek hamurunu ne çok ne de az karıştırın.

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