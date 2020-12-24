Kekinizi bu hatalar mahvediyor! Kek pişirme süresi meğer...

Sıcak ve lezzetli bir kek kötü ruh halini anında düzeltecek güçlü bir etkiye sahip. Ancak kek pişirmek kolay bir şey gibi görünse de bazı püf noktaları gözardı edildiğinde hatalar kaçınılmaz oluyor ve hazır aldığınız keklerdeki o etkiyi yakalayamayabiliyorsunuz. İşte kek pişirirken yapabileceğiniz sekiz hata.

Başlamadan önce tarifinizi dikkatlice okumamak basit hatalara yol açabilir. Başlamadan önce talimatları iyice okuyun. Çoğu zaman, çikolatanın tereyağına oranı beklediğinizden farklı olabilir. Veya tarif, tereyağı ve şekeri birlikte krema haline getirmek yerine, şekere eritilmiş tereyağı eklemeyi isteyebilir.

Pişirme sürenizi ve sıcaklığınızı fırınınıza uyacak şekilde ayarlamamak, aşırı pişmiş keklere yol açabilir. Tariflerin belirli kalıp türlerini gerektirmesinin bir nedeni var. The Food Network'e göre birkaç cm'lik fark bile etkili olabiliyor. Örneğin, daha uzun, daha düz bir kalıpta daha ince kekler, daha küçük, daha uzun bir kalıpta daha kalın kekler hızlı pişer, bu nedenle pişirme süresini izlediğinizden ve buna göre ayarladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, fazla pişmiş tatlılara sahip olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.