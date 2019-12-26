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  4. Kelebek hastalığı en çok doğurganlık çağındaki kadınları etkiliyor

Kelebek hastalığı en çok doğurganlık çağındaki kadınları etkiliyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, kelebek hastalığının (lupus) en çok doğurganlık çağındaki kadınları etkilediğini söyledi.

Kelebek hastalığı en çok doğurganlık çağındaki kadınları etkiliyor

Kelebek hastalığının ya da tam adıyla ‘sistemik lupus eritematozusun (SLE)’ vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık olduğunu, yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle neden olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilindiğini ifade eden Liv Hospital Samsun Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Bağışıklık sistemindeki (vücut savunma sistemi) bir bozukluktan dolayı bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu bozukluğun nedenleri arasında genetik ve çevresel etkenler vardır. Yani genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde çevresel bir faktörün (güneş ışığı, virüsler, kimyasallar, gıdalar, ilaçlar vb.) etkisiyle ortaya çıkabilir. SLE kadar vücutta yaygın etkilenme yapabilen hastalık çok azdır. Hemen hemen tüm vücut sistemlerini etkiler. Bunlar arasında deri, böbrek, eklemler, akciğer, kalp, karaciğer, sinir sitemi gibi birçok doku ve organ vardır. SLE daha çok 15-45 yaşlarında ortaya çıkar. Daha erken ve daha geç yaşlarda da nadiren görülebilir. Hastalık kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görülmektedir. En çok doğurganlık çağındaki kadınları etkiler” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Hastalığın başlangıcında ve aktif olduğu dönemlerde halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirli bir hastalığa özgü olmayan ve birçok sistemik hastalığın seyri sırasında görülebilen belirtiler olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, SLE’nin tedavisi konusunda şunları söyledi: “SLE tedavisi uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. SLE’nin tedavisi planlanırken hastalığın şiddeti, etkilediği organlar, hastalığa eşlik eden başka bulgular göz önüne alınır. Her hastanın tedavisi kendisine özgüdür. Zaman içerisinde hastalığın seyrine göre değişkenlik gösterir. Örneğin eklem ve deri tutulumu ön planda olan bir SLE hastasının tedavisi, böbrek ya da merkezi sinir sistemi tutulumu olan başka bir hastadan farklıdır.”

HASTALAR HAMİLE KALABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, ‘SLE hastaları gebe kalabilir mi?’ sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Hastalar takibini yapan ilgili uzman doktorun kontrolünde ve izni ile gebe kalabilirler. Hastalığın aktivitesi ve kullandığı ilaçlar değerlendirilerek doktoru tarafından önerilen uygun bir zamanda gebelik planlanmalıdır. Kullanılan ilaçların çoğunun gebelik için sakıncalı olabileceği ve plansız gebeliğin anne hayatını riske atabileceği düşünülerek SLE için uygun olabilecek doğum kontrolü uygulanmalıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
kelebek hastalığı doğurganlık

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