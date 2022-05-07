Kelebekler filminin konusu televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi-drama türündeki film, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona girmiştir. Peki Kelebekler filminin konusu ne? Kelebekler filminin oyuncuları kimler? Ne anlatıyor? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KELEBEKLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kelebekler filminin konusu şu şekildedir:

Üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkar. Üç kardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanıyan kardeşler köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışır.

KELEBEKLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Tekin - Cemal

Bartu Küçükçağlayan - Kenan

Tuğçe Altuğ - Suzan

Serkan Keskin - Muhtar

Hakan Karsak - İmam

Ezgi Mola - Sevtap

Ercan Kesal - Çoban

Şebnem Hassanisoughi - Masal seslendiren

Mustafa Kırantepe - Resepsiyonist

Serkan Ercan

