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Kelebekler filminin konusu ne? Kelebekler filminin oyuncuları kimler? Ne anlatıyor?

07.05.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelebekler filminin konusu 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. 2018 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Tolga Karaçelik yaptı. Vatandaşlar, Kelebekler filminin konusu ne? Kelebekler filminin oyuncuları kimler? Ne anlatıyor? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte filme ilişkin bilgiler...

Kelebekler filminin konusu ne? Kelebekler filminin oyuncuları kimler? Ne anlatıyor?

Kelebekler filminin konusu televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi-drama türündeki film, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona girmiştir. Peki Kelebekler filminin konusu ne? Kelebekler filminin oyuncuları kimler? Ne anlatıyor? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KELEBEKLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kelebekler filminin konusu şu şekildedir:

Üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkar. Üç kardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanıyan kardeşler köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışır.

KELEBEKLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Tekin - Cemal
Bartu Küçükçağlayan - Kenan
Tuğçe Altuğ - Suzan
Serkan Keskin - Muhtar
Hakan Karsak - İmam
Ezgi Mola - Sevtap
Ercan Kesal - Çoban
Şebnem Hassanisoughi - Masal seslendiren
Mustafa Kırantepe - Resepsiyonist
Serkan Ercan

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Anahtar Kelimeler:
Bartu Küçükçağlayan Ezgi Mola
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