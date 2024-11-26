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Kelek turşusu tarifi: Kelek turşusu nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 21:42
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Halk arasındaki günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan kelek turşusu ifadesi olgunlaşmamış olan kavun anlamına gelir ve tadı salatalığı andıran bir meyvedir. Daha çok turşusu yapılan kelek bu haliyle her öğünde tüketilebilir.

Kelek turşusu tarifi: Kelek turşusu nasıl yapılır?
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Kaç kavanoz 1
Hazırlık Süresi 60dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/Adet 87kal

Yemek davetlerinizde misafirlerinize ya da öğünlerinizde sofralarınıza koyabileceğiniz kelek turşusunu siz de kendi mutfağınızda kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte kelek turşusu tarifi ve tarifi uygulamak için gerekli malzemeler:

MALZEMELER

  • 4 kaşık kaya tuzu
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 2 bardak sirke
  • 10 diş sarımsak
  • 2 kilo turşuluk kelek
  • 1 litre kaynayıp dinlenmiş su

TARİF

  • Turşuluk kelekleri yıkayın.
  • Kök kısımlarını bıçakla ayıklayın.
  • Tüm malzemeleri cam bir kavanoza sıkıştırarak yerleştirin.
  • Kapağı sıkıca kapatıp ters çevirin.
  • 15 gün kadar bekletin.
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Anahtar Kelimeler:
tarif
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