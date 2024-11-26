Kelek turşusu tarifi: Kelek turşusu nasıl yapılır?

Yemek davetlerinizde misafirlerinize ya da öğünlerinizde sofralarınıza koyabileceğiniz kelek turşusunu siz de kendi mutfağınızda kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte kelek turşusu tarifi ve tarifi uygulamak için gerekli malzemeler:

MALZEMELER 4 kaşık kaya tuzu

1 tatlı kaşığı limon tuzu

2 bardak sirke

10 diş sarımsak

2 kilo turşuluk kelek

1 litre kaynayıp dinlenmiş su