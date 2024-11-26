Kelek turşusu tarifi: Kelek turşusu nasıl yapılır?

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan kelek turşusu ifadesi olgunlaşmamış olan kavun anlamına gelir ve tadı salatalığı andıran bir meyvedir. Daha çok turşusu yapılan kelek bu haliyle her öğünde tüketilebilir.
Yemek davetlerinizde misafirlerinize ya da öğünlerinizde sofralarınıza koyabileceğiniz kelek turşusunu siz de kendi mutfağınızda kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte kelek turşusu tarifi ve tarifi uygulamak için gerekli malzemeler:
MALZEMELER
4 kaşık kaya tuzu
1 tatlı kaşığı limon tuzu
2 bardak sirke
10 diş sarımsak
2 kilo turşuluk kelek
1 litre kaynayıp dinlenmiş su
TARİF
Turşuluk kelekleri yıkayın.
Kök kısımlarını bıçakla ayıklayın.
Tüm malzemeleri cam bir kavanoza sıkıştırarak yerleştirin.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.