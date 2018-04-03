Kelly Brook: Göğüslerim sarkmışsa kime ne!

Rochester doğumlu Kelly Brook yaptığı cesur pozlarla adından söz ettirmeyi yine başardı.

20'li yaşlardan kendime güvenim daha azdı

1 / 18 İngiliz model Kelly Brook, İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun'a röportaj verdi.

2 / 18 Brook, 40'larına yaklaştıkça kendiyle daha barışık hale geldiğini ve nasıl göründüğü hakkında eskisi gibi tasalanmadığını anlattı.

3 / 18 Artık eskisi gibi incecik bir vücuda sahip olmak için yanıp tutuşmadığını söyleyen Brook, hayatı dolu dolu yaşamak istediğini ve önemli olanın sağlıklı olmak olduğunu açıkladı.

4 / 18 38 yaşındaki model, aradan geçen yılların ona kendini sevmeyi öğrettiğini de itiraf etti.

5 / 18 "Kırışıklıklar ya da sarkmış göğüsler... Kime ne?" diyen Brook, geçmişte moda endüstrisinin baskısını üzerinde hissettiğini de söyledi.

6 / 18 Bu düşünce tarzının kendisine iyi geldiğini belirten Brook, artık kendisine daha çok güveniyor.

7 / 18 "20'li yaşlarımda daha zayıftım ama kendime güvenim daha azdı" diyen Kelly Brook, son yıllarda sevgilisi Jeremy Parisi ile daha sakin bir hayatı tercih etti.

8 / 18 Kelly Brook ve Jeremy Parisi, 3 yıldır birlikte. Çiftin ilişkisi 2015 yılının nisan ayında başlamıştı.

9 / 18 Kelly ve Jeremy, son bir yılda tam 13 kez tatile çıktı! Çift gittikleri her yerden fotoğraflar paylaşıp aşklarını gözler önüne seriyor. (Posta)

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