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Kelly Brook: Göğüslerim sarkmışsa kime ne!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

38 yaşındaki model, sunucu ve oyuncu Kelly Brook'un The Sun gazetesine verdiği röportaj çok konuşulacak cinsten!

Rochester doğumlu Kelly Brook yaptığı cesur pozlarla adından söz ettirmeyi yine başardı.

20'li yaşlardan kendime güvenim daha azdı

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İngiliz model Kelly Brook, İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun'a röportaj verdi.
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Brook, 40'larına yaklaştıkça kendiyle daha barışık hale geldiğini ve nasıl göründüğü hakkında eskisi gibi tasalanmadığını anlattı.
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Artık eskisi gibi incecik bir vücuda sahip olmak için yanıp tutuşmadığını söyleyen Brook, hayatı dolu dolu yaşamak istediğini ve önemli olanın sağlıklı olmak olduğunu açıkladı.
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38 yaşındaki model, aradan geçen yılların ona kendini sevmeyi öğrettiğini de itiraf etti.
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"Kırışıklıklar ya da sarkmış göğüsler... Kime ne?" diyen Brook, geçmişte moda endüstrisinin baskısını üzerinde hissettiğini de söyledi.
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Bu düşünce tarzının kendisine iyi geldiğini belirten Brook, artık kendisine daha çok güveniyor.
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"20'li yaşlarımda daha zayıftım ama kendime güvenim daha azdı" diyen Kelly Brook, son yıllarda sevgilisi Jeremy Parisi ile daha sakin bir hayatı tercih etti.
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Kelly Brook ve Jeremy Parisi, 3 yıldır birlikte. Çiftin ilişkisi 2015 yılının nisan ayında başlamıştı.
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Kelly ve Jeremy, son bir yılda tam 13 kez tatile çıktı! Çift gittikleri her yerden fotoğraflar paylaşıp aşklarını gözler önüne seriyor. (Posta)
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