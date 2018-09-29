Kelly Brook'un 2019 takviminden yeni kareler

Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.

Kelly Brook

1 / 34 Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.

2 / 34 Aradan geçen yıllar ve Brook'un kusursuz kıvrımları, onu dünya çapında ünlü bir yıldız haline getirdi.

3 / 34 38 yaşındaki Kelly Brook, yıllardır kendi adına çıkardığı takvimin, 2019 edisyonu için yine birbirinden seksi pozlar verdi.

4 / 34 Takvimden yeni fotoğraflar görücüye çıktı.

5 / 34 Piranha 3D filminin seksi yıldızı, kendi adına yayınlayacağı takvim için kumsalda üstsüz poz verdi.﻿

6 / 34 Son dönemde aldığı kilolarla kendini eleştiri oklarının hedefinde bulan Brook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada halinden son derece memnun olduğunu söylemişti.

7 / 34 Kilosuna ve görüntüsüne eskisi kadar takılmadığını açıklayan model, "olduğum gibi mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.

8 / 34 2019 Kelly Brook takvimi, internet üzerinden satışa sunulacak.

9 / 34 İş hayatının yanı sıra aşk hayatı da yolunda giden Kelly Brook ve 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Jeremy Parisi'nin nişanlandıkları iddia ediliyor.

10 / 34 Brook daha önce üç kez nişanlandıysa da hiç evlenmedi.

11 / 34

12 / 34

13 / 34

14 / 34

15 / 34

16 / 34

17 / 34

18 / 34

19 / 34

20 / 34

21 / 34

22 / 34

23 / 34

24 / 34

25 / 34

26 / 34

27 / 34

28 / 34

29 / 34

30 / 34

31 / 34

32 / 34

33 / 34