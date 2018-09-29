MAGAZİN

Kelly Brook'un 2019 takviminden yeni kareler

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

38 yaşındaki İngiliz model Kelly Brook'un, yıllardır kendi adına çıkan takviminden yeni fotoğraflar görücüye çıktı.

Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.

Kelly Brook

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Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.
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Aradan geçen yıllar ve Brook'un kusursuz kıvrımları, onu dünya çapında ünlü bir yıldız haline getirdi.
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38 yaşındaki Kelly Brook, yıllardır kendi adına çıkardığı takvimin, 2019 edisyonu için yine birbirinden seksi pozlar verdi.
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Takvimden yeni fotoğraflar görücüye çıktı.
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Piranha 3D filminin seksi yıldızı, kendi adına yayınlayacağı takvim için kumsalda üstsüz poz verdi.﻿
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Son dönemde aldığı kilolarla kendini eleştiri oklarının hedefinde bulan Brook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada halinden son derece memnun olduğunu söylemişti.
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Kilosuna ve görüntüsüne eskisi kadar takılmadığını açıklayan model, "olduğum gibi mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.
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2019 Kelly Brook takvimi, internet üzerinden satışa sunulacak.
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İş hayatının yanı sıra aşk hayatı da yolunda giden Kelly Brook ve 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Jeremy Parisi'nin nişanlandıkları iddia ediliyor.
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Brook daha önce üç kez nişanlandıysa da hiç evlenmedi.
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Kelly Brook 2019 takvimi

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