Kelly Brook'un 2019 takviminden yeni kareler

Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.
Kelly Brook
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Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.
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Aradan geçen yıllar ve Brook'un kusursuz kıvrımları, onu dünya çapında ünlü bir yıldız haline getirdi.
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38 yaşındaki Kelly Brook, yıllardır kendi adına çıkardığı takvimin, 2019 edisyonu için yine birbirinden seksi pozlar verdi.
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Takvimden yeni fotoğraflar görücüye çıktı.
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Piranha 3D filminin seksi yıldızı, kendi adına yayınlayacağı takvim için kumsalda üstsüz poz verdi.
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Son dönemde aldığı kilolarla kendini eleştiri oklarının hedefinde bulan Brook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada halinden son derece memnun olduğunu söylemişti.
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Kilosuna ve görüntüsüne eskisi kadar takılmadığını açıklayan model, "olduğum gibi mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.
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2019 Kelly Brook takvimi, internet üzerinden satışa sunulacak.
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İş hayatının yanı sıra aşk hayatı da yolunda giden Kelly Brook ve 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Jeremy Parisi'nin nişanlandıkları iddia ediliyor.
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Brook daha önce üç kez nişanlandıysa da hiç evlenmedi.
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