Keloğlan’ın hikâyesi gerçek mi? Evi o ilde ortaya çıktı! Eşeği ise mağarada...

Keloğlan’ın Çankırı’nın Balıbağ köyünde doğduğu ortaya çıktı. Eşeği Karakaçan ise hâlâ Çankırı Tuz Mağarası’nda ziyaretçilerini karşılıyor.

Ekol TV'nin haberine göre köy halkı, Keloğlan’ın annesi tarafından tuz almaya gönderildiğini, yaya ulaşımı zor olan Çankırı Tuz Mağarası’na o dönem eşeklerle gidildiğini anlattı. Hatta efsaneye göre, Keloğlan’ın Karakaçan isimli eşeği mağarada kaldı ve yıldız gibi parlayan tüyleriyle orada ölümsüzleşti.

RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Çankırılılar, Keloğlan’ın doğduğu düşünülen evin restore edilmesini istiyor. Bu rivayet Çankırı Valiliği’nin “Keloğlan’ın Çankırılı olduğunu biliyor muydunuz?” paylaşımıyla gündeme geldi. Valilik Proje Koordinatörü Taner Kılıç, eşeğin 400 yıllık geçmişi olduğunun rivayet edildiğini belirtti. “Eşeğimiz ilk günkü gibi tüyleriyle birlikte mevcuttur” dedi.