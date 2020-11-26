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Kem gözlerden koruyan nazar boncuğu hakkındaki bu gerçek şaşırtacak!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Tarihler boyunca birçok kültürde ve inançta yer alan nazar boncuğu, kötü gözden korunmak amacıyla kullanıldı. Kötülüklerle savaşan ve tılsımlı olduğuna inanılan nazar boncuğu hakkında bu gerçeği biliyor muydunuz?

Kem gözlerden koruyan nazar boncuğu hakkındaki bu gerçek şaşırtacak!

Göz şeklinde yapısı, üzerinde muhteşem mavi renk tonlarında geçişlerin bulunduğu nazar boncuğu, takı ve ev aksesuarlarında sıklıkla kullanılır. Alışılagelmiş bir batıl inanç unsuru olan nazar boncuğu nasıl kullanılmalıdır? işte detaylar...

NAZAR BONCUĞU NASIL KULLANILMALI?

İslamiyet öncesi Türk geleneklerinde yer alan nazar boncuğu inanışı, günümüzde birçok kişi tarafından benimsenmiştir. Hemen hemen her evde karşımıza çıkan nazar boncuğu, kötü gözden korunmak amacıyla bir yerlere iliştirilir.

Nazar boncuğunu görünür yerlerde kullanmak gerekir. Bu yüzden takı olarak kullanılması doğru bir tercihtir.

Ev ve bahçe kullanımı için kapı, duvar ve pencere süsü için nazar boncuğunu değerlendirebilirsiniz.

Nazar boncuğunun asılarak kullanılması gerekmektedir. Yanında kesinlikle metal veya demir bir madde olmamalı, ipe asılarak takılacağı yere sabitlenmelidir.


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